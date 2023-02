"Wielki skandal" z kanonizacją Jana Pawła II! Prawnik powiedział coś potwornego

Ks. Isakowicz-Zaleski: "To jest ośmieszenie całego procesu kanonizacyjnego"

O wątpliwościach związanych z kanonizacją Jana Pawła II mówią już nawet niektórzy czynni duchowni. - W filmie "Bielmo" Marcina Gutowskiego najbardziej zaskoczyła mnie wypowiedz ks. prof. Szostka, który w trakcie procesu miał być tzw. advocatus diaboli, czyli duchownym, który w procesie beatyfikacyjnym lub kanonizacyjnym ma przedstawić argumenty przeciwko uznaniu danej osoby za błogosławioną lub świętą. Ksiądz stwierdził, że w trakcie procesu nie szukał, bo... kardynał Dziwisz prosił, zeby nie szukać. To jest ośmieszenie całego procesu kanonizacyjnego - ocenił ks. Isakowicz-Zaleski w rozmowie z "Super Expressem". Duchowny dodał, że "gdyby proces kanonizacyjny był dziś, to by dogłębniej wyjaśnił, dlaczego tak, a nie inaczej postępował Jan Paweł II".

Proces kanonizacyjny Jana Pawła II. "To miała być ucieczka przed brudem w świętość"

Zdecydowanie dalej idzie prawnik Artur Nowak zajmujący się tematyką pedofilii w Kościele. To, co mówi, w rozmowie z Onetem, brzmi koszmarnie. - Mamy też coraz więcej danych, że pedofilię tuszował jako metropolita krakowski Karol Wojtyła. Jego proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny to jeden wielki skandal. To miała być ucieczka przed brudem w świętość, ale ten brud go dopadł, gdy już został świętym. Myślę, że ta świętość strasznie potaniała, podobnie jak w przypadku Matki Teresy z Kalkuty, której prawdziwe, mocno zaburzone i wyrachowane oblicze, poznajemy teraz - stwierdził. Całkiem inne spojrzenie na Jana Pawła II ma ks. dr Jan Dohnalik z UKSW. - Postawa moralna Jana Pawła II ws. wykorzystania seksualnego małoletnich była zawsze jednoznaczna. Natomiast rozwiązania systemowe powstawały wraz z wiedzą o skali dramatu, nabierając pełnego kształtu dopiero pod koniec pontyfikatu - wskazał w rozmowie z PAP i podkreślił, że to polski papież sformułował zasadę "zero tolerancji". - Co oznacza, że "ludzie muszą wiedzieć, że w stanie kapłańskim i życiu zakonnym nie ma miejsca dla tych, którzy krzywdziliby małoletnich" - tłumaczył duchowny.

