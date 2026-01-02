Anita Werner zaszalała z kreacją na sylwestra! Co za petarda

Dziennikarka Anita Werner i jej partner, Michał Kołodziejczyk, wybrali kameralne świętowanie Sylwestra w domowym zaciszu.

Mimo braku hucznej imprezy, para zadbała o elegancki strój, a Anita Werner zachwyciła internautów czerwoną sukienką.

Szczególną uwagę zwróciły długie nogi dziennikarki, które zebrały liczne komplementy.

Anita Werner, znana z prowadzenia programów informacyjnych i wywiadów z politykami, prywatnie jest zapaloną biegaczką. Pasję do aktywności fizycznej dzieli ze swoim partnerem, Michałem Kołodziejczykiem, dyrektorem redakcji sportowej Canal+. W tym roku para będzie świętować ósmy rok związku.

Sylwestrowa noc w domowym zaciszuW odróżnieniu od wielu osób ze świata show-biznesu, Anita Werner i Michał Kołodziejczyk zdecydowali się na kameralne świętowanie Sylwestra we dwoje. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z eleganckiego stroju.

Stylizacja Anity Werner

47-letnia Anita Werner, znana z eksponowania długich nóg, na tę okazję wybrała czerwoną, błyszczącą mini sukienkę bez ramiączek, z głębokim dekoltem w kształcie litery V i drapowaniem do pasa. Stylizację uzupełniła czarnymi kozakami. Jej partner, Michał Kołodziejczyk, postawił na klasyczną czarną koszulę i dopasowane spodnie.

Użytkownicy internetu nie szczędzili parze komplementów: "Fantastycznie jak zwykle"; "Takiej pani to chyba nie widziałem, gorąco"; "Anita, wyglądasz bosko"; "Piękni wy"; "Fajna para"; "Favorite couple"; "Fajne laczki macie"; "Takiej Pani to chyba nie widziałem"; "Anita wyglądasz bosko, a TWÓJ boss brak słów" - czytamy. Ponadto pojawiło się wiele życzeń na nowy rok.

Wypowiedzi internautów podkreślają pozytywny odbiór sylwestrowej stylizacji Anity Werner i Michała Kołodziejczyka, a także ich wizerunku jako pary.

