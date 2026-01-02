Anita Werner zaszalała z kreacją na sylwestra! Co za petarda

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-02 8:56

Dziennikarka Anita Werner i jej partner, Michał Kołodziejczyk, spędzili sylwestrową noc w domowym zaciszu. Para, mimo braku hucznej imprezy, zadbała o elegancki strój, czym zachwyciła internautów. Szczególną uwagę zwróciły dolne kończyny dziennikarki, które w czerwonej sukience zebrały liczne komplementy.

Anita Werner na starych zdjęciach. Dziennikarka wspomina maturę

i

Autor: AKPA
  • Dziennikarka Anita Werner i jej partner, Michał Kołodziejczyk, wybrali kameralne świętowanie Sylwestra w domowym zaciszu.
  • Mimo braku hucznej imprezy, para zadbała o elegancki strój, a Anita Werner zachwyciła internautów czerwoną sukienką.
  • Szczególną uwagę zwróciły długie nogi dziennikarki, które zebrały liczne komplementy.
  • Chcesz zobaczyć, jak wyglądała sylwestrowa stylizacja pary? Zajrzyj do artykułu!

Anita Werner, znana z prowadzenia programów informacyjnych i wywiadów z politykami, prywatnie jest zapaloną biegaczką. Pasję do aktywności fizycznej dzieli ze swoim partnerem, Michałem Kołodziejczykiem, dyrektorem redakcji sportowej Canal+. W tym roku para będzie świętować ósmy rok związku.

Sylwestrowa noc w domowym zaciszuW odróżnieniu od wielu osób ze świata show-biznesu, Anita Werner i Michał Kołodziejczyk zdecydowali się na kameralne świętowanie Sylwestra we dwoje. Nie oznaczało to jednak rezygnacji z eleganckiego stroju.

Stylizacja Anity Werner

47-letnia Anita Werner, znana z eksponowania długich nóg, na tę okazję wybrała czerwoną, błyszczącą mini sukienkę bez ramiączek, z głębokim dekoltem w kształcie litery V i drapowaniem do pasa. Stylizację uzupełniła czarnymi kozakami. Jej partner, Michał Kołodziejczyk, postawił na klasyczną czarną koszulę i dopasowane spodnie.

Użytkownicy internetu nie szczędzili parze komplementów: "Fantastycznie jak zwykle"; "Takiej pani to chyba nie widziałem, gorąco"; "Anita, wyglądasz bosko"; "Piękni wy"; "Fajna para"; "Favorite couple"; "Fajne laczki macie"; "Takiej Pani to chyba nie widziałem"; "Anita wyglądasz bosko, a TWÓJ boss brak słów" - czytamy. Ponadto pojawiło się wiele życzeń na nowy rok.

Wypowiedzi internautów podkreślają pozytywny odbiór sylwestrowej stylizacji Anity Werner i Michała Kołodziejczyka, a także ich wizerunku jako pary.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Anita Werner:

Tak mieszka Anita Werner
13 zdjęć
Sonda
Lubisz Anitę Werner?
TE WYDARZENIA ZMIENIŁY POLSKĘ! BIEDRZYCKA, PROF. DUDEK, OCZKOŚ, WALCZAK | PODSUMOWANIE ROKU 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ANITA WERNER