Ten klient wydał fortunę w McDonaldzie w Warszawie. „Zamówił 69 zestawów”

Rekordowe zamówienie w "pyszne.pl". Zamówił burgerów za prawie 3000 złotych

Zamówienie z sieci McDonald's można zrobić na wielu platformach. Jedną z nich jest "pyszne.pl". W ostatnim czasie firma, oprócz podsumowania swojej współpracy ze znaną restauracją fastdoofową, postanowiła pochwalić się innym rekordem, który pobił ich klient. Jak czytamy, jeden z mieszkańców Warszawy postanowił wydać blisko 3000 złotych na swoje zamówienie w restauracji McDonald's.

− Tyle wydał jeden użytkownik za jedno zamówienie. Mieszkaniec Warszawy pewnego listopadowego dnia 2023 roku zamówił na Pyszne.pl aż 69 McZestawów z Burgerem Drwala oraz jeden McZestaw Veggie Burger − czytamy.

A co najczęściej zamawiają Polacy w McDonald's? Na liście najpopularniejszych produktów dominują burgery. Na pierwszym miejscu króluje Cheeseburger, a na drugim... również Cheeseburger, ale w wersji 2 for U. Dużą popularnością cieszą się również McDouble i McZestaw Big Mac. Sezonowy Burger Drwala, pomimo ograniczonej dostępności, zajął 8. miejsce.

− Polacy chętnie zamawiają burgery z dodatkami – frytki zajmują 3. miejsce, a ich zakręcona wersja również znalazła się w top 10. Do frytek idealnie pasuje sos śmietanowy, który uplasował się w środku stawki. A gdy nie burger, to co? Oczywiście McNuggets! Co ciekawe, Polacy częściej wybierają zestaw z 20 kawałkami (6. miejsce) niż z 9 (7. miejsce) − czytamy w komunikacie, cytowane przez "dlahandlu.pl".

Chociaż największe zamówienie padło we wtorek, dane "pyszne.pl" pokazują, że największe natężenie zamówień z McDonald's przypada na weekend, a szczególnie na niedzielę.