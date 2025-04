Jadwiga Jankowska-Cieślak cierpiała na poważną przypadłość. W kościele dostawała ataków paniki

We wtorek, 15 kwietnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. W chwili śmierci aktorka miała 74 lata. Przyczyna zgonu nie została podana do publicznej wiadomości, ale to, co pozostanie na zawsze w pamięci widzów, to jej wyjątkowa, głęboka obecność na ekranie i scenie – choć, jak sama przyznawała, kontakt z publicznością był dla niej ogromnym wyzwaniem.