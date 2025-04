Nawrocki ostro o relacjach z Ukrainą: "Zełenski zachował się nieprzyzwoicie!"

Karol Nawrocki nie przebierał w słowach, komentując przyczyny porażki PiS w ostatnich wyborach. W rozmowie w Kanale Zero wymienił trzy główne powody: zbyt restrykcyjną politykę covidową, zamieszanie z Polskim Ładem oraz, co najbardziej zaskakujące, zbyt pobłażliwe relacje z Ukrainą na początku wojny.

"Od początku mówiłem, że Ukraina nie jest dobrym partnerem" – stwierdził Nawrocki, dodając, że nawet w pierwszych miesiącach wojny Polska powinna mocniej stawiać na swoje interesy w relacjach z Kijowem. "Potem była nieuczciwa konkurencja, zagrożenia dla polskiego rolnictwa, niszczenie polskich firm transportowych" – wyliczał.

Prezes IPN podkreślił, że nie powinniśmy traktować Ukrainy jako "narodu wybranego" tylko dlatego, że jest pod presją Putina. "Mamy prawo do stawiania naszych interesów na agendzie relacji polsko-ukraińskich, nawet w takim momencie" – zaznaczył. Nawrocki skrytykował również postawę prezydenta Zełenskiego wobec Polski, twierdząc, że "Zełenski zachował się nieprzyzwoicie" i "nic nie dostaliśmy". Oprócz kwestii ukraińskiej, Karol Nawrocki wskazał na inne czynniki, które przyczyniły się do porażki PiS w ostatnich wyborach. Wymienił zbyt restrykcyjną politykę covidową, która wywołała niezadowolenie społeczne, oraz zamieszanie z Polskim Ładem, które uderzyło w finanse wielu Polaków.

Krytyka rządu i obietnica "Polski dobrobytu". Co proponuje Nawrocki?

Nawrocki nie szczędził również gorzkich słów pod adresem obecnego rządu. "Ludzie nie śledzą stanu finansów publicznych, bo telewizja komercyjna i telewizja rządowa mogą sobie znaleźć ekspertów, profesorów, którzy usiądą i powiedzą "stan państwa polskiego jest doskonały" – ironizował. Dodał, że podczas spotkań z wyborcami słyszy przede wszystkim narzekania na drożyznę.

Kandydat na prezydenta zapowiedział, że jednym z jego głównych postulatów jest "państwo dobrobytu z zerowym VAT-em na żywność". "Widzę też Polskę ambitną, rozwijającą się, z dużymi projektami, z projektami aspiracyjnymi, z polskim atomem, z CPK takim, jakim miał być. Więc moja Polska to jest Polska i bezpieczna, i Polska dobrobytu, przede wszystkim Polska normalna, Polska ze swoimi wielkimi marzeniami i planami" – deklarował Nawrocki.

Pytany o to, skąd wziąć pieniądze na zapowiadane inwestycje i obniżki podatków, Nawrocki odparł, że "to jest plan oczywiście na kadencję, na pięć lat". "To jest zapisana wizja Polski, która oddaje pewną emocję, wrażliwość samego kandydata, ale też oddaje emocję społeczną, bo ja ten program przecież tworzyłem także z Polakami" – dodał kandydat na prezydenta.

Karol Nawrocki przekonuje, że kluczem do sfinansowania jego wizji jest walka z mafiami VAT-owskimi. "My się przyzwyczailiśmy do tego, że jak głosujemy na Donalda Tuska, to z nim zawsze idą mafie VAT-owskie i zawsze jest luka w podatku VAT, którą udało się jednak zlikwidować przed 15 października 2023 roku. To jest 45 mld zł, które są wywożone albo za granicę, albo są po prostu kradzione przez mafie VAT-owskie. I jak zobaczymy, że mamy 45 mld zł, a to jest siódmy punkt mojego kontraktu podatkowego (...), to zobaczymy, że te obietnice, które są w pozostałych sześciu punktach kontraktu można zrealizować" – zadeklarował.

"My nie możemy sobie jako naród polski pozwolić na to, żeby przestać mierzyć wysoko, żeby przestać patrzeć wysoko" – przekonywał Nawrocki. "W takiej jesteśmy konstrukcji geopolitycznej, że musimy być cały czas ambitni, dążyć do wielkich planów i się rozwijać, bo inaczej znikniemy" – dodał, podsumowując swoją wizję Polski.

Jednocześnie zapewnił, że będzie stał na straży wszystkich programów społecznych wprowadzonych przez rządy Zjednoczonej Prawicy i nie pozwoli zlikwidować 800 plus czy 13-emerytury. Jak zapewnił pomoże rządowi Tuska w spełnieniu obietnic wyborczych jak np. w kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł.

"Nie zablokuję wszystkiego" - odpowiedział Nawrocki. "Pomogę zrealizować Donaldowi Tuskowi część z jego 100 konkretów" - dodał kandydat na prezydenta. Jak powiedział, jednym z postulatów, o którym "przypomni" premierowi, jest właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku. "Pomogę Tuskowi zrealizować to, co obiecał Polakom" - zaznaczył Nawrocki.

Zapowiedział, że "jest otwarty" na rozmowy z Tuskiem w tej sprawie, gdy już obejmie urząd prezydenta.

Nawrocki został zapytany, czy premier Tusk ma dobre pomysły, skoro kandydat popierany przez PiS planuje wpierać rząd w realizacji części z programu wyborczego KO. "Bardzo mało" - odpowiedział. "Ma dobre obietnice, ale to jest regularny kłamca. Rozmawiamy o człowieku, który nas oszukuje od 20 lat" - dodał kandydat na prezydenta.

