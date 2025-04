Nawrocki pogrąża Mentzena. Nieznacznie traci też Trzaskowski. Zobacz, najnowszy sondaż prezydencki

Nawrocki zbliża się do Trzaskowskiego

34% Rafała Trzaskowskiego to wynik o jeden punkt niższy w porównaniu z poprzednim sondażem Instytutu Badań Pollster. Z kolei Karol Nawrocki jeden punkt zyskał osiągając poparcie na poziomie 24%. Kandydat PiS uciekł tym samym Sławomirowi Mentzenowi, który spadł z 19 na 16%. - Można już wskazać pewien trend. Powoli zbliżamy się do psychologicznej granicy kilku procent pomiędzy Nawrockim i Trzaskowskim. To ciągle nie jest wyrównany pojedynek, ale widać już, że wszystko się może zdarzyć- twierdzi dr Sergiusz Trzeciak. Politolog zwraca uwagę na stosunkowo dobry wynik Adriana Zandberga (46 l.) i spodziewa się kolejnych strat kandydata Konfederacji. - Jego zwolenników może ubywać razem z oddalającymi się szansami na II turę. Elektorat Mentzena jest najbardziej chwiejny. Spodziewam się, że może wrócić do Szymona Hołowni i Karola Nawrockiego – twierdzi ekspert.

Zaczną się wirtuozerskie popisy

Z kolei profesor Anna Materska-Sosnowska uważa, że zyski i starty po debatach są niemal niezauważalne. - Kampania tak naprawdę dopiero ruszyła. Prawdziwe wahnięcia dopiero są przed nami. Po kampanijnej jeździe obowiązkowej teraz dopiero będziemy mogli oglądać wirtuozerskie popisy – uważa politolog. Materska-Sosnowska dodaje, że różnica pomiędzy kandydatami KO I PiS pokazuje dopiero potencjalną możliwość ostatecznej kolejności. - Nie ma miażdżącej przewagi jednego nad drugim. Liczył się będzie każdy tysiąc głosów – podkreśla ekspert.

Na czwartym miejscu z poparciem na poziomie 8% uplasował się Szymon Hołownia. Na 5% może liczyć Adrian Zandberg, a zaledwie jeden punkt mniej Grzegorz Braun. Magdalenę Biejat i Krzysztofa Stanowskiego wskazało 3% badanych. 1% popiera Artura Bartoszewicza, Marka Jakubiaka i Joannę Senyszyn.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 15-16.04.2025 roku metodą CAWI na próbie 1003 dorosłych Polaków.

