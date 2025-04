Zmarł Piotr Borkowski, scenarzysta, który pracował przy nominowanej aż do 3 Oscarów "Zimnej wojnie", ale też przy lubianych przez widzów serialach m.in. "Na Wspólnej". Informacja o śmierci artysty pojawiła się na facebookowym profilu Gildii Scenarzystów Polskich.

Borkowski miał zaledwie 52 lata - urodził się w 1972 r. w Olsztynie. W 2002 otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych, a konkretnie literaturoznawstwa na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia był anglistą. "Studiował też w Centre for British and Comparative Cultural Studies i Film Studies Centre na Uniwersytecie w Warwick" - informuje Film Polski.

Borkowski działał w branży filmowej, ale nie tylko. 3 lata temu pracował nad "Iluzją" - produkcją z 2022 r., która okazała się ostatnim filmem w dorobku artystycznym scenarzysty. Borkowski od dawna wykładał też na uczelniach. Przez 8 lat był wykładowcą w Instytucie Anglistyki UW, a od 2003 roku pracował na Wydziale Kulturoznawstwa i Filologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W tym roku był konsultantem w sprawie scenariusza do produkcji "Stado", a wcześniej filmów "Dom w Dolinie Wiśni", "Irma Nina", "Rozszczepić umysł", "Jutro też jest dzień". Nad częścią wymienionych dzieł krótkometrażowych sprawował również opiekę artystyczną.

Borkowski był też poetą.

Magdalena Koperska, która od ponad 20 lat prowadzi literackie wydawnictwo Anagram, napisała na Facebooku:

Dziś dotarła do bardzo smutna wiadomość, w którą nie mogę uwierzyć. Zmarł Piotr Borkowski. Nie tylko wybitny scenarzysta, który współtworzył np. "Zimną wojnę" Pawlikowskiego, ale też bardzo dobry poeta i wspaniały człowiek. Osiągnął bardzo wiele, a wciąż pozostawał skromnym, pełnym empatii i miłości do drugiego człowieka artystą. Przyjaźniliśmy się. Pracowaliśmy nad wydaniem drugiej książki - "Ameryka". Nie zdążyliśmy. Nie wierzę. Nie rozumiem. Łączę się w bólu z żoną Elizą, z którą jestem w kontakcie. Po świętach będzie znana data pogrzebu. Zapalcie, proszę, światełko dla Piotra. Będę wznawiała teraz "W stronę Bacha", wydamy też z Elizą "Amerykę". Tylko to możemy teraz zrobić.