Justyna Steczkowska z dekoltem do pasa. Tak pokazała się miesiąc przed Eurowizją

Justyna Steczkowska już w maju będzie reprezentować Polskę na kolejnym konkursie Eurowizji. W 2025 r. gospodarzem wydarzenia będzie Szwajcaria. Oba półfinały konkursu oraz wielki finał odbędą się w Bazylei, dokąd Steczkowska wyruszy za kilka tygodni. Wiadomo, że polska wokalistka zaśpiewa w pierwszym półfinale jako druga.

Z tego Steczkowska nie jest zbyt zadowolona, podobnie jak z faktu, że nie będzie mogła latać nad sceną inaczej niż wciągana przez specjalną maszynę. Plan był zupełnie inny i wymagał od Justyny ogromnej siły i kilku miesięcy pracy. 52-letnia gwiazda podołała wyzwaniu, jednak okazało się, że przepisy BHP podczas Eurowizji nie pozwalają na podobne szaleństwa.

(...) jakoś to ominęliśmy, znaczy ominęliśmy... no będzie maszyna, która mnie wyciąga. To, co było spektakularne to to, że ja sama o własnych siłach wiszę i śpiewam. I to było takie, wow, jak to możliwe? No możliwe, jeśli się dużo pracuje, jeśli chce się osiągnąć jakiś efekt i do tego się przyłożysz, no to jest to możliwe. Udało mi się to po paru miesiącach pracy, więc byłam szczęśliwa, że mogę to pokazać w Europie, ale się nie udało, musi mnie wciągać maszyna. Nie wiem po co, skoro sama mogę wlecieć na górę, ale no trudno - mówiła "Super Expressowi" wyraźnie zawiedziona Justyna Steczkowska.