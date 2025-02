Doda wlewa go sobie do pępka. Popularny produkt z apteki to sekret jej urody? Weź kroplę i poczuj się jak Królowa!

Justyna Steczkowska została wybrana na reprezentantkę Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji 2025. W krajowych eliminacjach zwyciężyła z utworem "Gaja", zdobywając największe poparcie widzów. To dla niej symboliczny powrót na eurowizyjną scenę po trzech dekadach od wielkiego debiutu. Występ polskiej artystki będzie można zobaczyć w finale, który odbędzie się 17 maja 2025 roku w Bazylei. Chociaż o jej życiu zawodowym wiadomo wiele, to mało kto zdaje sobie, w jakich warunkach mieszka. Jej dom to prawdziwa oaza spokoju, która zachwyca zarówno architekturą, jak i otoczeniem. Musicie to zobaczyć!

Justyna Steczkowska pochwaliła się pięknym domem

Justyna Steczkowska wraz z rodziną mieszka w ogromnej willi w podwarszawskich Radziejowicach. Prócz pięknych wnętrz utrzymanych w jasnych kolorach, znajdziemy tu też ogromny ogród, który otacza posiadłość ze wszystkich stron. Jest to więc to idealne miejsce do relaksu. W ogrodzie znajdziemy masę pięknych roślin, a także miejsca do odpoczynku. Wielkie kanapy czy wiszące fotele.

Uwielbiam przestrzeń i o taki dom poprosiłam Maćka, a ponieważ talentu mu nie brakuje [mąż Justyny Steczkowskiej jest architektem – przyp. red.], zbudował dom moich marzeń. Pełen słońca, zieleni i dobrze zorganizowanej przestrzeni, gdzie można nawet grać w piłkę! - mówiła kilka lat temu Steczkowska w rozmowie z dziennikarzami portalu kobieta.pl

Justyna Steczkowska zadbała, aby w pomieszczeniach nie zabrakło pięknych dodatków, które codzienne na nowo ją inspirują. Willa jest bowiem miejscem, w którym artystka odpoczywa, a także tworzy nowości dla swoich wiernych fanów.

Warto dodać, że cała posiadłość osadzona została na działce o powierzchni 1 hektara. Obok pięknej willi jest też ogród, a nawet boisko oraz staw. Budynek ma wielki taras, na którym Steczkowska lubi wypoczywać. Na tę część może wyjść prosto ze swojej sypialni, która została zaprojektowana tak, aby można było z niej komfortowo korzystać.

Kwiaty… Ogrom kwiatów. Kiedy przekwitają, przywożę nowe. Te, które mają cebulki, sadzę w ogrodzie. Oddające mi ostatnie płatki storczyki podcinam nad trzecim kolankiem i wstawiam je do wiaty, a tam dojrzewają sobie do tego, żeby puściły nowe pędy i znowu cieszyły oko domowników. Dlatego u nas storczyki pięknie kwitną i jest ich mnóstwo. Kocham te kwiaty - mówiła przed laty Steczkowska w wywiadzie dla portalu kobieta.pl

