Robert Janowski to polski piosenkarz, aktor i prezenter telewizyjny, najbardziej znany jako wieloletni prowadzący teleturnieju "Jaka to melodia?". Karierę muzyczną zaczynał w zespołach, m.in. Oddział Zamknięty, a później nagrywał solowe albumy. Występował także w musicalu "Metro", co ugruntowało jego pozycję w świecie show-biznesu. Poza muzyką i telewizją zajmuje się poezją oraz prowadzeniem własnych programów. Dzięki charyzmie i charakterystycznemu głosowi od lat cieszy się sympatią widzów.

Robert Janowski szczerze o Justynie Steczkowskiej na Eurowizji 2025

Z Robertem Janowskim mieliśmy okazję porozmawiać po finale programu "The Voice Senior". W trakcie wywiadu zapytaliśmy go o to, co sądzi na temat wygranej Justyny Steczkowskiej w polskich preselekcjach do Eurowizji 2025. Okazuje się, że artysta nie oglądał tego konkursu, jednak słyszał, że Steczkowska zrobiła wielkie show. Dodał, iż zdaje sobie sprawę z tego, że Justyna jest bardzo profesjonalna i ma odpowiednie przygotowanie, aby występować na największych scenach.

Janowski dodał też, że zdaje sobie sprawę, iż show, które zaprezentuje polska wokalistka, może zrobić ogromne wrażenie na widzach, którzy są wręcz żądni takich mocnych występów.

Nie widziałem, ale słyszałem, że fajne show, że wszystko to świetnie wizualnie wygląda, bo wiem, że tam takie rzeczy przechodzą - jeśli się tak myśli mainstreamowo o Eurowizji. Poza tym Justyna śpiewała 30 lat temu na Eurowizji, więc być może to jest jakiś rekord również eurowizyjny i potrafi wyjść po tych latach no i udowodnić, że jest cały czas profesjonalna, więc oczywiście trzymam kciuki, jak każdy. Chcę, żebyśmy zaszli, jak najwyżej. Ona ma "papiery", jak to się mówi w naszym środowisku, żeby występować na jak największych scenach świata - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Robert Janowski.

Kiedy i gdzie odbędzie się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji?

69. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Bazylei, w Szwajcarii, w maju 2025 roku. Półfinały zaplanowano na 13 i 15 maja, a finał na 17 maja 2025 roku. Wszystkie koncerty odbędą się w St. Jakobshalle. Polska weźmie udział w pierwszym półfinale 13 maja.

Rozmawiała Julita Buczek

