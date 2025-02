Justyna Steczkowska, jedna z najbardziej znanych polskich wokalistek, wystąpiła podczas finału polskich preselekcji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025 z utworem "Gaja". Jej występ, pełen emocji i efektów scenicznych, spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji

Polska muzyka ponownie ma szansę zabłysnąć na międzynarodowej scenie! Po emocjonujących preselekcjach ogłoszono, że to Justyna Steczkowska będzie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji 2025. Wokalistka, znana ze swojego niezwykłego głosu i charakterystycznego stylu scenicznego, zaprezentuje utwór "Gaja", który już teraz budzi ogromne emocje wśród fanów konkursu.

Jestem z całego serca wdzięczna - powiedziała Justyna Steczkowska.

Justyna Steczkowska to artystka, która od lat zachwyca swoim talentem, wszechstronnością i unikalnym podejściem do muzyki. Po raz pierwszy reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 roku z utworem "Sama", zajmując 18. miejsce. Teraz, po 30 latach od debiutu w konkursie, powraca silniejsza niż kiedykolwiek, gotowa podbić europejską publiczność i walczyć o wysokie miejsce.

Justyna Steczkowska wystąpi na Eurowizji 2025 z utworem "Gaja"

Kompozycja "Gaja" to niezwykła mieszanka nowoczesnych brzmień z elementami etnicznymi, które od lat są znakiem rozpoznawczym Justyny Steczkowskiej. Tekst piosenki nawiązuje do harmonii człowieka z naturą i wzywa do refleksji nad losem naszej planety. Utwór został stworzony we współpracy z cenionymi producentami muzycznymi, a jego dynamiczna aranżacja oraz wyjątkowe możliwości wokalne artystki mają szansę zrobić wielkie wrażenie na eurowizyjnej scenie.

Zobacz naszą galerię: Justyna Steczkowska reprezentantką Polski na Eurowizji 2025

Justyna Steczkowska szczerze o Eurowizji. 30 lat temu nie miała takiej wiedzy, jak teraz