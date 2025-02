Daria Marx, a właściwie Daria Marcinkowska, to polska wokalistka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Urodziła się 25 października 1995 roku w Mikołowie, a dorastała w Łaziskach Górnych. Już jako dziecko wykazywała zamiłowanie do muzyki – w wieku siedmiu lat dołączyła do chóru kościelnego, gdzie rozwijała swój talent wokalny. Przez lata doskonaliła swoje umiejętności, co pozwoliło jej zaistnieć na polskiej scenie muzycznej.

Kariera Darii nabrała tempa po sukcesie jej singla Paranoia, który zdobył popularność nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Artystka łączy pop z nowoczesnym brzmieniem, co sprawia, że jej muzyka jest dobrze odbierana przez szeroką publiczność. Współpracowała z wieloma producentami i muzykami, konsekwentnie rozwijając swój styl. Jej twórczość charakteryzuje się chwytliwymi melodiami i mocnym wokalem, dzięki czemu wyróżnia się na tle innych artystów.

Daria nieustannie pracuje nad nowymi projektami i dąży do tego, by jej muzyka docierała do jak największej liczby odbiorców. Udział w preselekcjach do Eurowizji to dla niej kolejny krok w karierze i możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności. Jej występ może być jednym z ciekawszych momentów konkursu.

Daria Marx wyglądała, jak księżniczka. Tylko spójrzcie na jej nogi

Daria Marx podczas preselekcji do Eurowizji zaprezentowała się w wyjątkowej stylizacji, która łączyła elegancję z nowoczesnym akcentem. Wyglądała jak współczesna księżniczka, mając na sobie długą kreację w odcieniu zielonym, która pięknie układała się w ruchu. Jej look dopełniała dopasowana peleryna, dodająca całości królewskiego charakteru i majestatycznego wyrazu. Jednak największym zaskoczeniem były sportowe buty w tym podobnym odcieniu zieleni, które przełamywały klasyczny styl i nadawały stylizacji świeżości oraz oryginalnego, nieco buntowniczego charakteru. Dzięki temu Daria połączyła baśniowy wdzięk z nowoczesnym, luźnym podejściem do mody, podkreślając swoją indywidualność, a także sceniczny magnetyzm.

