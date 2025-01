Eurowizja 2025: Daria Marx zrobiła to po raz pierwszy! Utarła nosa niedowiarkom. Fani w szoku

Sylwia Bomba w sukni ślubnej reaguje na przytyk o operacji plastycznej. "A co cię to?"

Polacy apelują do Barbary Bursztynowicz. Błagają, by nie odchodziła z "Klanu". "Nie będzie sensu tego dalej oglądać"

Eurowizja 2025. Daria Marx jest jedną z artystek, która 14 lutego 2025 roku powalczy w polskich preselekcjach o reprezentowanie naszego kraju podczas międzynarodowego konkursu piosenki. Oprócz niej, w szranki stanie jeszcze dziewięć innych osób. Czy to Daria Marx zwycięży bój? Dowiemy się już niedługo. Faktem jest, że nie będzie to dla niej debiut, bo już wcześniej próbowała swoich sił w tym starciu. W 2022 roku niemal wygrała z utworem "Paranoia", lecz ostatecznie zajęła drugie miejsce, przegrywając z Krystianem Ochmanem. Teraz wokalistka, której hity znamy z radiowych list przebojów, postanowiła podejść do tematu z innej strony. Przygotowała bowiem... balladę! Pierwszą w jej dotychczasowej dyskografii. "Let it burn", jej zdaniem, może zawojować Eurowizję. - Chciałam wyjść naprzeciw fanom Eurowizji. Przez te trzy lata nauczyłam się znacznie więcej o tym konkursie. Obserwowałam historie polskie, zagraniczne i pomyślałam sobie: "warto pokazać się z zupełnie innej strony", bo ja przecież tę stronę mam - powiedziała Daria Marx w rozmowie z Radiem Eska. To nie wszystko! Szczegóły poniżej.

Daria Marx chce pokazać swoją nową twarz. "Nie chcę znowu usłyszeć tego samego"

Daria Marx postanowiła, że tym razem nie wystąpi w polskich preselekcjach z "radiowym hitem", okraszonym szybką muzyką i lekkim tekstem. Teraz postawiła bowiem na głębszy utwór, balladę, która ma chwycić za serca. Wcześniej słyszała bowiem, że choć jej piosenki są lekkie i wpadają w ucho, to "nie nadają się na Eurowizję".

- Czemu mam znowu słyszeć "ok, robię hita, ale to nie jest na Eurowizję". Pomyślałam, że utrę nosa i pokażę, kim tak naprawdę jest ta Daria do "Paranoi" - przyznała Daria Marx w Esce.

Wokalistka chciałaby pokazać publiczności, że ma wszechstronny wokal, który można prezentować także w innym, zupełnie nowym świetle. W utworze pojawiają się instrumenty inspirowane monumentalnymi produkcjami filmowymi, a całość ma motywować ludzi do tego, by chcieli "iść po więcej". Daria Marx czuje, że utwór pokazuje też jej własną przemianę: to, jak muzycznie staje się różnorodna i pełna nowych odcieni.

Przekonamy się już w piątek, 14 lutego 2025 roku, kto będzie reprezentował Polskę podczas 69. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji. Przed nami występy dziesięciu kandydatów i kandydatek. Nie możemy się doczekać.

Zobacz galerię zdjęć: Daria Marx o konkurencji na Eurowizji. Najbardziej boi się Steczkowskiej?

Autor:

Sonda Eurowizja 2025. Kto powinien reprezentować Polskę w tym roku? Justyna Steczkowska Daria Marx Dominik Dudek Kuba Szmajkowski Janusz Radek Marien Sonia Maselik Chrust Sw@da x Niczos Tynsky Żaden z nich!