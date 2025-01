Eurowizja 2025 już niedługo. Kto będzie reprezentantem Polski? Tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ artystę lub artystkę w lutym wybiorą widzowie TVP. Znamy jednak osoby, które będą ubiegać się o zwycięstwo w polskich eliminacjach do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025. Wśród nich jest Daria Marx. Gwiazda w rozmowie z "Super Expressem" opowiedziała o tym, kto jest dla niej największym zagrożeniem oraz jak będzie wyglądać jej występ.

Zobacz też: Eurowizja 2025. Już znamy finalistów polskich preselekcji! Wśród nich nie ma Sary James. To wy wybierzecie zwycięzcę

Daria Marx na pytanie o konkurencję dała dość wymijającą odpowiedź. Artystka na początku powiedziała, że według niej jest to Justyna Steczkowska, która ma podobną sytuację do tej, w której ona się znalazła. Obydwie panie brały bowiem udział w eliminacjach w poprzednich latach.

Dobre pytanie. Wydaje mi się, że Justyna Steczkowska. Ma tak samo jak i ja parę lat temu. Też miała to drugie miejsce. Chociaż od mojego startowania w Eurowizji minęły już trzy lata, to byłam z taką piosenką, która miała 40 milionów wyświetleń. Do tej pory jest grana w radiach oraz słuchana. Od tego czasu dostawałam bardzo wiele wiadomości, które zachęcały mnie, aby wziąć znowu udział w preselekcjach. Myślę, że w przypadku Justyny też tak jest. Nie mam wiedzy na temat konkurencji - tak mogę powiedzieć - powiedziała Julicie Buczek z "Super Expressu" Daria Marx.

W dalszej części rozmowy Daria Marx wyjawiła nam, jak będzie wyglądać jej występ podczas preselekcji. Okazuje się, że szykuje wielkie show. Gwiazda ma plan, który pomoże jej zrealizować inny muzyk!

Nie mogę wszystkiego jeszcze tak zdradzić. Ale no... jest szansa, że pojawi się ze mną muzyk znany z największych tras na świecie. Przyznam, że nie musiałam go przekupywać, żeby to się wydarzyło. To była jego oferta, więc być może będzie fajnie. Będzie to coś mojego. I mam na to naprawdę pewien plan, który ja czuję od dziecka - przyznała Daria Marx.