Eurowizja 2025. Już znamy finalistów polskich preselekcji! Wśród nich nie ma Sary James. To wy wybierzecie zwycięzcę

Najwięksi wielbiciele Eurowizji od miesięcy zastanawiali się, kto będzie reprezentował Polskę na 69. Konkursie Piosenki Eurowizji, który w 2025 r. odbędzie się w Szwajcarii. 14 stycznia Telewizja Polska częściowo rozwiała wątpliwości.

Choć jeszcze nie znamy reprezentanta czy reprezentantki naszego kraju, to wiadomo, spośród jakich wykonawców widzowie wybiorą tego jedynego! Bo to do was należy decyzja. Tym razem wszystko w rękach głosujących Polaków.

Eurowizja 2025. Kiedy odbędą się półfinały, a kiedy finał?

Do Eurowizji zostały tylko 4 miesiące. Aby obejrzeć półfinały, widzowie zasiądą przed telewizorami 13 i 15 maja 2025 r., a finał zostanie wyemitowany przez Telewizję Polską 17 maja. Wydarzenie będzie można również śledzić w sieci.

Wszystkie trzy koncerty odbędą się w hali widowiskowo-sportowej St. Jakobshalle niedaleko centrum Bazylei. To właśnie Szwajcaria będzie gościć piosenkarzy z całej Europy, ponieważ w 2024 r. reprezentant tego kraju, Nemo Mettler, wygrał Eurowizję z utworem "The Code".

Oto finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2025!

Przez ostatnie miesiące fani Eurowizji typowali wykonawców, którzy, ich zdaniem, mogliby konkurować w półfinałach Eurowizji 2025 z największymi europejskimi (i nie tylko, bo w Eurowizji startuje też m.in. Australia) głosami. Na wybór reprezentanta i piosenki trzeba poczekać jeszcze miesiąc, jednak TVP ogłosiła już nazwiska kandydatów, na których będzie można głosować. To oni powalczą o wyjazd do Bazylei i możliwość pokazania się widowni z całej Europy:

Chrust, "Tempo"

Dominik Dudek, "Hold the light"

Marien, "Can't hide"

Daria Marx, "Let it burn"

Sonia Maselik, "Rumours"

Janusz Radek, "In Cosmoc Mist"

Swada x Niczos, "Lusterka"

Justyna Steczkowska, "Gaja"

Kuba Szmajkowski, "Pray"

Tynsky, "Miracle"

Niemal całkowicie potwierdziła się nieoficjalna lista kandydatów.

Jak dokonano selekcji?

Wybór finalistów na pewno nie był prosty. Specjalne jury zdecydowało, że z nadesłanych propozycji do kolejnego etapu zmagań o Eurowizję przejdzie 25 utworów. Z nich podczas przesłuchań na żywo wyselekcjonowano 10 - utworów i wykonawców. Dodatkowo ustalono 2 piosenki rezerwowe.

Teraz wszystko zależy od widzów!

Co dalej? Polacy wybiorą swojego reprezentanta

Ostateczna decyzja co do tego, kto stawi się w Bazylei, będzie należała do polskich widzów i internautów, którzy SMS-owo zagłosują na swojego ulubionego piosenkarza lub wpadającą w ucho piosenkę.

Po podliczeniu głosów ogłoszone zostaną wyniki. Finalistę poznamy 14 lutego podczas specjalnego koncertu zorganizowanego przez TVP. Odbędzie się on tam, gdzie zwykle nagrywany jest show "The Voice of Poland".

Kto poprowadzi koncert? Przekonamy się niebawem. Póki co wiadomo, jacy wokaliści pojawią się na scenie. Będzie to oczywiście finałowa 10 wytypowana podczas preselekcji.

Kto na pewno nie pojedzie na Eurowizję 2025?

Już wiadomo, że w eurowizyjnym półfinale nie zobaczymy doskonałej Sary James. Nastolatka była faworytką w wyścigu o możliwość reprezentowania Polski na konkursie, ale wycofała się dzień przed konferencją Telewizji Polskiej. Jak udało się ustalić Super Expressowi, przyczyną było niezadowolenie ze zgłoszonego utworu.

Sara chciała zmienić piosenkę, bo nie była zadowolona z utworu, który wcześniej zgłosiła. Regulamin na to nie pozwala, więc zrezygnowała z konkursu - dowiedział się Super Express.

Sara James miała być największym zagrożeniem dla innej gwiazdy, która znów miała brać udział w preselekcjach do Eurowizji. Mowa o Justynie Steczkowskiej.

Eurowizja 2025 - kto z Polski? O tych gwiazdach mówi się najwięcej! W tym gronie może być nasz reprezentant