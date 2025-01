Konkurs Piosenki Eurowizji od lat budzi ogromne emocje. Chociaż odbywa się od 1956 roku, to Polska pierwszy raz zawalczyła w nim w 1994 roku. Od tego czasu Polacy dali masę świetny występów. W artykule omawiamy te, które na zawsze zapisały się na kartach historii.

Zobacz też: Wiemy, kiedy poznamy finalistów polskich eliminacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2025

Polskie występy na Eurowizji. Oni wzbudzili największe emocje

W 1994 roku udział w Eurowizji wzięła Edyta Górniak. Artystka zachwyciła przebojem "To nie ja" i zajęła drugie miejsce. Warto dodać, że jest to do tej pory najlepszy polski wynik w historii. W finale Edyta zdobyła aż 166 punktów, w tym maksymalne noty od komisji jurorskich z pięciu krajów - dzięki temu gwiazda zajęła drugie miejsce z 60-punktową stratą do zwycięzców. W samej Polsce występ Górniak obejrzało 12 milionów widzów.

Zobacz też: Edyta Górniak pojawiła się na scenie Eurowizji 2024! To był wzruszający moment

Kolejną reprezentantką Polski była Justyna Steczkowska. Piosenkarka wykonała utwór "Sama". W trakcie występu towarzyszyły jej ukochane siostry - Krystyna i Magda. Steczkowska nie zaszła niestety tak wysoko, jak jej poprzedniczka. W 1995 roku zajęła 18 miejsce.

Zobacz też: Steczkowska nie odpuszcza. Znów chce na Eurowizję? Wiśniewski komentuje

Kasia Kowalska dała popis swoich umiejętności w 1996 roku. Na scenie zaprezentowała piosenkę "Chcę znać swój grzech...". Ten przebój w latach 90. znał każdy Polak. Niestety w konkursie zajęła 15. miejsce.

2003 roku bezsprzecznie należał do "Ich Troje". To właśnie ten zespół na czele z Michałem Wiśniewskim reprezentował Polskę w 47. Konkursie Piosenki Eurowizji, który odbył się w Rydze. Utwór "Keine Grenzen – Żadnych granic" szybko stał się hitem w naszej ojczyźnie. Na Eurowizji zajął 7. miejsce.

Zobacz też: Michał Wiśniewski wskazał, kto powinien reprezentować Polskę. Zaskoczeni?

Tatiana Okupnik również brała udział w Konkursie Piosenki Eurowizji, gwiazda wraz z zespołem "Blue Cafe" wykonała piosenkę "Love Song". Niestety mimo wielkich umiejętności muzycznych zajęła 17. miejsce. Media, zamiast pisać o jej utworze, chętniej komentowały jej odważną stylizację, którą zaprezentowała na scenie.

Cleo i Donatan to kolejni artyści, o których było głośno w mediach. Na Eurowizji zrobili wielkie zamieszanie! Podczas 57. Konkurs Piosenki Eurowizji z hitem "My Słowianie" zajęli jednak 14. miejsce. Eurowizja z pewnością jednak pomogła w ich karierach.

Jednym z głośniejszych reprezentantów Polski był Michał Szpak. Jego piosenka "Color Of Your Life" podbiła serca widzów z całej Europy. Szpak zajął 8. miejsce. W jednym z wywiadów wyjawił, że możliwe jest, iż ponownie będzie go można zobaczyć na eurowizyjnej scenie.

Już raz spustoszenie zrobiłem, może przyjdzie czas na drugi raz - powiedział Szpak w wywiadzie dla "Polecany z WWA".

W 2019 roku Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji reprezentował zespół Tulia. Niestety teledysk wywołał ogromne poruszenie w mediach. Ostatecznie Tulia nie podbiła Eurowizji, zajmując 11. miejsce w pierwszym półfinale.

Krystian Ochman to kolejny artysta, w którym Polacy pokładali wielkie nadzieje. Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Wokalistka zajął 12. miejsce w finale.

Zobacz też: Blanka otworzyła się na temat hejtu. Ma za sobą ciężkie chwile. "Dziś mam już grubszą skórę"

Blanka również wywołała ogromne emocje wśród polskich fanów konkursu. Piosenkarka w sieci zmagała się z ogromnym hejtem przez długi czas. Polka wykonała w Liverpoolu utwór "Solo". Udało jej się awansować do finału - zajęła 19. miejsce. Eurowizja z pewnością była dla niej trampoliną do dalszej kariery.

Zobacz też: Kto szykuje się na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji? Poznaliśmy nieoficjalną listę chętnych!

Zobacz naszą galerię: Polskie występy na Eurowizji. One na długo zostaną w naszej pamięci

Sonda Czy Eurowizja to kicz i tandeta? Zdecydowanie tak Nie, to super konkurs Nie oglądam Eurowizji