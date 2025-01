Kto szykuje się na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji? Poznaliśmy nieoficjalną listę chętnych!

Iwona Pavlović przyłapana na prywatnym zdjęciu z mamą! Nie do wiary, co ma na nosie!

Eurowizja 2025. Gdzie i kiedy odbędzie się koncert?

W maju 2024 r. Szwecja po raz siódmy zorganizowała Konkurs Piosenki Eurowizji. Uroczysty finał 68. edycji odbył się wówczas w mieście Malmö. Niestety polska reprezentantka Luna do niego nie awansowała, a zwycięstwo przypadło w udziale kandydatowi z Szwajcarii - Nemo, którego utwór "The Code" zdobył najwięcej punktów. To dzięki tej piosence kolejny konkurs odbędzie się w dniach: 13, 15 i 17 maja 2025 roku w hali widowiskowej St. Jakobshalle w Bazylei. Który artysta z naszego kraju weźmie w nim udział? Wszystko będzie wiadomo za kilka tygodni.

Kto pojedzie na Eurowizję 2025? Kiedy eliminacje do konkursu?

W 2024 r. polskiego reprezentanta (jak się później okazało: reprezentantkę) Eurowizji jury wybierało w ramach wewnętrznych preselekcji organizowanych przez TVP. Jego decyzja spotkała się ze sporym niezrozumieniem, zwłaszcza że większość miłośników konkursu oraz ekspertów było przekonanych, że do Szwecji poleci wówczas Justyna Steczkowska z singlem "The Witcher". W tym roku to publiczność będzie miała prawo do zadecydowania o kandydacie. Widzowie zdecydują, kto pojawi się w Bazylei, w ramach głosowania sms.

Krajowe preselekcje zaplanowano na 14 lutego 2025 roku, a wydarzenie będzie miało miejsce w warszawskim studio TVP. Kto pojawi się na scenie? Na początku roku pojawiła się nieoficjalna lista chętnych, którzy zgłosili w wyznaczonym terminie chęć udziału w konkursie. Wśród artystów znalazła się m.in. wspomniana Justyna Steczkowska, która nie ukrywa, że chce ponownie spróbować swoich sił na eurowizyjnej scenie (piosenkarka reprezentowała nas już w przeszłości, równe 30 lat temu - w 1995 r.). Oprócz niej nieoficjalnie do Bazylei chciałaby polecieć m.in. artystka młodego pokolenia Sara James. Czy faktycznie zobaczymy ją w eliminacjach? Tego wiemy się 14 stycznia, kiedy zostanie ogłoszona potwierdzona lista kandydatów.

Eurowizja 2025. Nieoficjalna lista kandydatów

Chrust

Daria Marx

Dominik Dudek

Justyna Steczkowska

Kuba Szmajkowski

Marien

Sara James

Sonia Maselik

Sw@da

Tynsky

