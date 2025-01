Iwona Pavlović przyłapana na prywatnym zdjęciu z mamą! Nie do wiary, co ma na nosie!

"Czarna mamba" przyłapana w prywatnej sytuacji

Iwona Pavlović jest niekwestionowaną gwiazdą "Tańca z Gwiazdami" od samego początku istnienia programu w Polsce. Jury wciąż się zmienia, ale "czarna mamba" nie! Nadal jej oceny są surowe, a pochwała od tej jurorki to najwyższy zaszczyt. Do tego Pavlović zawsze jest wystrojona w staranną, bardzo elegancką, wieczorową stylizację. Długie kolczyki, czarne włosy rozpuszczone lub zebrane w kok - tak wygląda surowa ekspertka tanecznego show Polsatu. Ale na prywatnym zdjęciu, to zupełnie inna osoba!

"Czarna mamba" na luzie

Na zdjęciu z mamą Pavlović nadal ma koczek na głowie, ale tym razem jest on mocno rozwichrzony. Na sobie ma czarny golfik, ale tym razem zdecydowanie bardziej "luźny", niż suknie w show Polsatu. Kolczyki nadal ma duże, ale są to bardzo delikatne, cienkie, nieregularne kółeczka. Zupełnie inna kobieta, można wręcz powiedzieć, że mała dziewczynka! Takiej "czarnej mamby" nie widział dotąd nikt. Jednak najciekawsze jest to, co jurorka tanecznego show ma na nosie - okulary! Są w cienkich, złotych oprawkach, zapewne do nich zostały dobrane kolczyki.

Kiedy Pavlović opublikowała na swoim profilu na Instagramie to właśnie prywatne zdjęcie z mamą, fani dosłownie oszaleli w komentarzach.

Dzień Świąteczny....Dzień z kochaną mamą...👩‍❤️‍💋‍👩 - napisała Pavlović. Pięknie obie ❤️😍 Ściskamy mocno Iwonko ciebie i cudowną mamę ❤️❤️❤️ Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku dla Pań i całej Rodzinki ♥️👑🎊💝🎀💐🎉 Jesteście wspaniałe, dużo zdrówka ❤️❤️ Dużo zdrówka dla mamy😍

Tańce uczestników 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" oczywiście będzie oceniała Iwona Pavlović. Według obecnych informacji obok niej zasiądą znów: Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Plotkuje się także, czy Kasprzyk nie 'podsiądzie" Małgorzata Socha. Aktorka w 15. edycji show wystąpiłą w jednym z odcinków w charakterze jurorki, właśnie zastępując starszą koleżankę. I poradziła sobie bardzo dobrze!.

Kto zatańczy w 16.edycji TzG?

Nie wszystkie nazwiska uczestników wiosennej "Tańca z Gwiazdami" zostały ujawnione, ale wiadomo już, że w programie zatańczą: Blanka, influencerka Maria Jeleniewska, Maciej Kurzajewski i Adrianna Borek. Pojawiły się też poważne informacje, że dołączy do nich sama Grażyna Szapołowska! Jak tańczy 71-letnia gwiazda, dowiesz się tutaj.

