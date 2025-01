71-letnia Szapołowska już ćwiczy do Tańca z Gwiazdami? Tańczy, śpiewa, podskakuje!

Danuta Martyniuk pisze o zmarnowanym życiu! O co tu chodzi?

Grażyna Szapołowska jest niekwestionowaną gwiazdą polskiego kina pd lat 70. ub.w. Zagrała w tak wielkich hitach, jak: "Krótkim filmie o miłości", "40-latku", "Magnacie", "Lalce", "Wielkim szu", "07, zgłoś się", "Inne spojrzenie". Aktorka od samego początku budziła podziw swoją urodą, na jej punkcie dosłownie szalały miliony, szczególnie panów. Dopiero co raz mogliśmy zobaczyć gwiazdę w filmie "Gang zielonej rękawiczki II" i wydaje się, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jeżeli zatańczy w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami" to dopiero będzie hit! Czy Szapołowska już ćwiczy pierwsze piruety?

Szapołowska tańczy i śpiewa

Takie wrażenie można odnieść, zaglądając na jej profil na Instagramie. W ostatnim poście Grażyny Szapołowskiej widzimy ją w tanecznych objęciach aktora, Krzysztofa Janczara. Gwiazdy śpiewają razem, ale co najważniejsze tańczą i to całkiem nieźle - zobacz to w naszej galerii.

Grażyna Szapołowska w srebrnej bluzce i czarnych, obcisłych spodniach zademonstrowała swoją świetną figurę i umiejętności taneczne. Wyprostowana, smukła i pełna energii gwiazda, mogłaby przyćmić niejedną 20-latkę! Czy tak się stanie na parkiecie "Tańca z Gwiazdami"?

Szapołowska w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak informowaliśmy tutaj, Szapołowska ma wystąpić w 16. edycji z "Tańca z Gwiazdami". Już jest pewne, ze na parkiecie Polsatu pojawi się partner Katarzyny Cichopek, Maciej Kurzajewski. a obok niego Blanka, Adriannę Borek i Maria Jeleniewska. Informacja o tanecznym występie 71-letniej Grażyny Szapołowskiej w tym gronie to już nie lada sensacja. A co dopiero będzie się działo, kiedy wyjdzie na parkiet! Na razie nie podano, kto miałby partnerować pięknej Grażynie.

Filmik wideo, który gwiazda wrzuciła na Instagram to jej krótkie wspomnienie z Sylwestra. Widać, jak w garderobie artystów tańczą sobie i śpiewają Grażyna Szapołowska i Krzysztof Janczar. Taniec 71-latki można obejrzeć na jej profilu i w naszej galerii zdjęć.

