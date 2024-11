Iza Płóciennik zachwyca w każdym odcinku "The Voice of Poland". Zarówno w sieci, jak i za stołami jurorskim słychać komentarze pełne zachwytów nad jej interpretacją różnych utworów. Niektórzy internauci porównują ją do Krystiana Ochmana oraz Alicji Szemplińskiej, którzy również robili ogromne wrażenie w tym show, a później wygrali też preselekcje do Eurowizji. W najnowszym odcinku wspomniał o tym Kuba Badach. Według niego Iza powinna reprezentować Polskę na Eurowizji. Czy rzeczywiście tak się stanie? Gwiazda skomentowała pojawiające się w sieci plotki.

Iza Płóciennik z "The Voice of Poland" pojedzie na Eurowizję?

Iza Płóciennik w rozmowie z dziennikarzami portalu eska.pl wyjawiła czy ma zamiar jechać na Eurowizję. Wschodząca gwiazda ma jednak pewne obawy co do utworu. Mógłby nie spodobać się fanom muzycznego show.

Oczywiście, że chciałabym, natomiast nie jestem pewna, czy mój obecny singiel jest odpowiedni na preselekcje. Może gdyby udało mi się nagrać coś jeszcze w tym czasie - coś, co uważam ma większe szanse to chętnie spróbowałabym swoich sił - wyjawiła Esce nam Izabela.

Iza wypuściła niedawno singiel "Zaryzykuję", który już od pierwszego dnia stał się hitem w rozgłośniach radiowych. Płóciennik musiałaby zaproponować właśnie ten utwór, ponieważ zgłoszenia do Eurowizji można wysyłać tylko do 4 grudnia 2024 roku, z kolei finał "The Voice of Poland" jest 30 listopada 2024 roku. Nie ma co ukrywać, że przez kilka dni nie zaproponowałaby czegoś "bardziej pod" Eurowizję.

Eurowizja 2025 - potencjalni reprezentanci Polski

Eurowizja 2025 już za kilka miesięcy. Do 4 grudnia 2024 roku trwa nabór piosenek do polskich preselekcji. W tym roku wyboru dokonają tylko i wyłącznie widzowie. Z kolei 14 lutego 2025 roku odbędzie się specjalny koncert, podczas którego kandydaci zaprezentują swoje piosenki. Osoba z największą liczbą SMS-ów będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji w Szwajcarii. Chociaż ostateczną listę uczestników poznamy dopiero w połowie stycznia 2025, to w sieci już teraz można przeczytać typowania fanów. Oto, kto jest potencjalnym kandydatem!

Margaret

Justyna Steczkowska

Marcin Maciejczak

Natasza Urbańska

Janek Górka

Kaeyra

