Kuba Badach pokazał nieznaną twarz! Mąż Oli Kwaśniewskiej wyznał, że musi być brutalny

Kuba Badach przebojem wdarł się do show "The Voice of Poland". Wielkie emocje wzbudzają jego sprzeczki z Michałem Szpakiem. Można odnieść wrażenie, że panowie za sobą nie przepadają. O ich relacjach wspominała prowadząca program Paulina Chylewska, która z bliska przypatrywała się relacjom męża Oli Kwaśniewskiej i charakterystycznego wokalisty.

- Ja tam wielkiej miłości nie widzę. Natomiast ten konflikt, o którym mowa, to nie jest to, co państwo mogliby sobie wymyślić - stwierdziła nieco tajemniczo. - Każdy z nich chce udowodnić, że jest fajniejszym, lepszym i bardziej doświadczonym muzykiem. I na tym polu te konflikty się pojawiają. One są momentami bardzo zabawne, a momentami całkiem na serio