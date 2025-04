Matura 2025 za miesiąc. Z tymi zadaniami maturzyści będą mieli ogromny problem. "Bardzo trudne"

Matematyczny geniusz z Krakowa. Licealistka przeszła do historii! Wynik robi wrażenie!

Matura 2025: Zmiany i terminy, które trzeba znać

Tegoroczni maturzyści zakończą rok szkolny 25 kwietnia, tydzień przed rozpoczęciem sesji maturalnej. Egzaminy w sesji głównej odbędą się w dniach 5-24 maja. Sesja pisemna potrwa od 5 do 22 maja, a ustna od 9 do 24 maja. Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są również dwa egzaminy ustne: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci szkół z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo zdać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Ponadto, każdy maturzysta musi przystąpić do jednego egzaminu pisemnego na poziomie rozszerzonym – tzw. przedmiotu dodatkowego. Do wyboru są m.in.: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Jak zdać maturę 2024? Kluczowe informacje dla maturzystów

Aby zdać egzamin maturalny, należy uzyskać minimum 30 proc. punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotów do wyboru na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego. Co ważne, maturzyści, którzy nie zdadzą jednego egzaminu, mają prawo do poprawki w sierpniu. Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone 10 września.

Matura 2025. Te zadania mogą sprawić trudność

W tym roku matura przeprowadzana jest zgodnie z wymaganiami podstawy programowej, która została zredukowana o około 20 proc. W związku z tym, Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przeprowadziła w grudniu ubiegłego roku testy próbne. Dyrektor CKE, Robert Zakrzewski, podkreślał, że egzaminy próbne miały na celu przede wszystkim informowanie uczniów o strukturze egzaminu oraz diagnozowanie ich wiedzy i umiejętności.

I tak diagnoza CKE wykazała, że trudności maturzystom sprawiały m.in. zadania z języka polskiego wymagające tworzenia notatek syntetyzujących i rozpoznawania związków problematyki utworów z epokami literackimi. W przypadku matematyki problematyczne okazały się zadania z geometrii i te wymagające wieloetapowego rozumowania. Z kolei na języku angielskim trudności sprawiało znajdowanie informacji w tekście i przetwarzanie wypowiedzi.

Kiedy wyniki matur 2024?

CKE planuje opublikować wyniki tegorocznych matur 8 lipca. Tego samego dnia maturzyści poznają swoje indywidualne wyniki i otrzymają świadectwa maturalne.

