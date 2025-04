Matura 2025. Czy można wyjść z sali w trakcie egzaminu?

Zabójstwo lekarza w Krakowie. 35-letni funkcjonariusz Służby Więziennej doprowadzony do prokuratury

Matura 2025 zbliża się wielkimi krokami. W tym roku matura rozpocznie się 5 maja (poniedziałek) egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnie maturzyści przystąpią do matury z matematyki (6 maja, wtorek) oraz języka obcego (7 maja, środa). Matura 2025 zakończy się 24 maja 2025 roku. Egzamin maturalny będzie przeprowadzony ściśle według zasad i reguł ustalonych i ogłoszonych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Złamanie tych zasad przez maturzystę może skutkować nie wpuszczeniem na salę egzaminacyjną lub przerwaniem egzaminu.

Matura 2025. Czy w czasie egzaminu można wyjść z sali?

Czy uczeń może opuścić salę egzaminą podczas trwania egzaminu? Czytamy o tym w dokumencie CKE - "Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2024/2025". Co z niego wynika? - W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej - informuje CKE.

A co z wyjściem do taolety? CKE wyróżnia tzw. "uzasadnione przypadki". Czytajcie dalej.

Jak informuje CKE, w uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami oraz korzystania z niedozwolonych materiałów lub urządzeń, np. telefonów komórkowych.

- Zdający sygnalizuje potrzebę opuszczenia sali egzaminacyjnej przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście z sali zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w sali - informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Przypominamy, że aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym albo, w przypadku języka obcego nowożytnego, na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.

Matura 2025 - najważniejsze daty

Termin główny: 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty): od 5 do 22 maja.

