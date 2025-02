co na to uczniowie?

Matura 2025 rozpocznie się tradycyjnie na początku maja. Maraton egzaminacyjny zacznie się 5 maja (poniedziałek) od egzaminu z języka polskiego. Potem maturzyści przystąpią do matury z matematyki (6 stycznia, wtorek) oraz języka obcego (7 stycznia, środa). Aby zdać maturę należy uzyskać co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego. Gdzie odbywa się matura? Generalna zasada jest taka, że egzamin maturalny jest przeprowadzany w szkole, do której uczęszcza maturzysta. Jak informuje CKE, zdarzają się jednak wyjątki. Jakie? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Matura 2025 jednak nie w macierzystej szkole? Komunikat CKE

Jak informuje CKE, w uzasadnionych przypadkach dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego lub jego części dla absolwentów danej szkoły lub danych szkół w miejscu niebędącym siedzibą szkoły. Kiedy występuje taka możliwość?

kiedy w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej z danego przedmiotu lub zespołu nadzorującego

zachodzą uzasadnione przyczyny przeprowadzenia ustnego lub pisemnego egzaminu w innej szkole lub miejscu niebędącym siedzibą szkoły.

absolwent może przystąpić do matury w innej szkole niż szkoła na jego wniosek (w uzasadnionych przypadkach); wniosek wraz z uzasadnieniem oraz deklarację absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 7 lutego 2025 r.

w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia/absolwenta, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

egzamin maturalny może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu zdającego.

Matura 2025 - skrócony harmonogram

Termin główny: 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty): od 5 do 22 maja.

