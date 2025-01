Matura 2025 przesunięta! Komunikat CKE i nowy harmonogram. Co się stało? Matura zacznie się wcześniej

Matura 2025 w nowym terminie. Zmiany w harmonogramie. Jest informacja CKE

Matura 2025 przesunięta. Co się stało? Co to oznacza dla maturzystów? Kiedy rozpocznie się matura 2025? Harmonogram CKE matur z poprzednich lat zakładał, że egzaminy zawsze zaczynały się 4 maja. W zeszłym roku nastąpiła spora zmiana, bowiem matura rozpoczęła się dopiero 7 maja, czyli kilka dni później. W tym roku kolejna zmiana. Matura 2025 rozpocznie się ponownie w innym terminie niż tradycyjny. Matura 2025 rozpocznie się 5 maja (poniedziałek) egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Następnie maturzyści przystąpią do matury z matematyki (6 stycznia, wtorek) oraz języka obcego (7 stycznia, środa). Matura 2025 zakończy się 24 maja 2025 roku. Pełny harmonogram tegorocznego egzaminu dojrzałości znajdziecie w tym artykule: Matura 2025 terminy. Harmonogram egzaminów maturalnych [Daty i godziny egzaminów]

Matura 2025. Przypominamy, że w 2025 roku każdy maturzysta obowiązkowo przystępuje do: dwóch egzaminów w części ustnej oraz czterech egzaminów w części pisemnej - egzaminu z języka polskiego (poziom podstawowy), egzaminu z matematyki (pp), egzaminu z języka obcego nowożytnego (pp) oraz egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego (na poziomie rozszerzonym). Szczegółowy i aktualny harmonogram CKE matury 2025 wygląda następująco:

Matura 2025: termin główny - 5 do 24 maja 2025 r.‎

Część ustna: język polski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 16–18 maja).

Część ustna: języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski – od 9 do 24 maja (z wyjątkiem 11 maja oraz 18 maja).

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 5 do 22 maja.

Matura 2025: termin dodatkowy - od 3 do 17 czerwca 2025 r.

‎Część ustna (wszystkie przedmioty) – od 9 do 11 czerwca.

Część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 3 do 17 czerwca.

Matura 2025: termin poprawkowy - 19–20 sierpnia 2025 r.‎

Część pisemna (wszystkie przedmioty na poziomie podstawowym, rozszerzonym i dwujęzycznym) – 19 sierpnia‎.

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 20 sierpnia.

Jak informuje CKE, aby zdać maturę 2025 należy zdobyć co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia z każdego przedmiotu obowiązkowego.

QUIZ. Matura z polskiego. Powtórka z lektur obowiązkowych. Sprawdź, czy zdasz Pytanie 1 z 10 Ignacy Rzecki w powieści "Lalka" Bolesława Prusa pracował jako: Krawiec Szewc Subiekt Fryzjer Następne pytanie