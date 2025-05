i Autor: Artur Hojny/Super Express

Wolne od szkoły

Matura 2025. Dni wolne od szkoły w czasie matur. Co mówi harmonogram CKE?

Matura 2025 kiedy wolne? To pytanie staje się coraz popularniejsze. Za chwilę uczniowie ostatnich klas szkół średnich przystąpią do egzaminu dojrzałości. Siłą rzeczy maturzyści podczas matury będą mieli wolne od szkoły, ale co z pozostałymi uczniami? Czy przerwa maturalna 2025 także ich dotyczy? Wyjaśniamy! Czy w matury jest wolne 2025?