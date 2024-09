Najnowsza edycja programu "The Voice od Poland" w TVP wzbudza emocje nie tylko z powodu świetnych występów zawodników, lecz także za sprawą napięcia, które można zaobserwować pomiędzy jurorami. Michał Szpak i Kuba Badach raczej nie są dobrymi kolegami. Na pewno utarczki słowne pomiędzy panami nadają programowi kolorytu. Mężowi Oli Kwaśniewskiej pewnie trudno odnaleźć się w show, bo w nim debiutuje. Michał Szpak natomiast do "The Voice od Poland" powrócił po przerwie. Na domiar złego Kuba Badach został potraktowany jak uczniak przez jedną z uczestniczek programu, która bezczelnie przerwała jego wypowiedź. Jakby tego było mało, to przez nadmiar obowiązków ma niewiele czasu dla małżonki. Na szczęście to ma się zmienić.

Czas wolny to jest towar w tej chwili najbardziej deficytowy w moim życiu i w rodzinie, więc staramy się z żoną właśnie w tej chwili już tak poukładać kalendarz, żeby od przyszłego roku znaleźć balans pomiędzy pracą a byciem po prostu ze sobą

- zdradził muzyk w rozmowie z "Na żywo".

Pod artykułem prezentujemy galerię: Michał Szpak w cekinach i skórze

Na temat rzekomego konfliktu pomiędzy Michałem Szpakiem a Kubą Badachem narosło wiele mitów. Jak to naprawdę jest z relacjami jurorów "The Voice od Poland"? Coś na ten temat zapewne wie Paulina Chylewska, która prowadzi show i siłą rzeczy ma styczność z obydwoma artystami.

Ja tam wielkiej miłości nie widzę. Natomiast ten konflikt, o którym mowa, to nie jest to, co państwo mogliby sobie wymyślić