Steczkowska triumfuje! Sara James zrezygnowała w ostatniej chwili z Eurowizji!

Steczkowska szaleje ze szczęścia! Sara James wycofała się z Eurowizji

Sensacja na ostatniej prostej! Justyna Steczkowska (52 l.), która ponownie walczy o reprezentowanie Polski na konkursie Eurowizji, właśnie dostała wielki prezent od konkurentki. Jak udało nam się ustalić - faworytka, Sara James (16 l.), wycofała się niecałą dobę przed konferencją TVP!

Steczkowska nie odpuszcza Eurowizji

Polscy artyści już przebierają nogami, by spróbować swoich sił w konkursie Eurowizji w Szwajcarii. Choć dla Polski jest to raczej pechowe wydarzenie, bo przez wiele lat sukcesów było zaledwie kilka i nigdy nie wygraliśmy, to rodzimych śpiewaków to bynajmniej nie zniechęca.

Zwłaszcza "nie do zdarcia" wydaje się motywacja Justyny Steczkowskiej. Jak ustaliliśmy - Justyna znowu się zgłosiła, a jej największą konkurencją podczas preselekcji w lutym miała być Sara James. Wokalistka jednak wycofała się w ostatniej chwili! "Sara chciała zmienić piosenkę, bo nie była zadowolona z utworu, który wcześniej zgłosiła. Regulamin na to nie pozwala, więc zrezygnowała z konkursu" - udało nam się dowiedzieć. Tym samym Jusi odpadła największa konkurencja...

Polskie sukcesy na Eurowizji

Odkąd na konkursie 1994 roku "koleżanka" Justyny - Edyta Górniak (52 l.) z piosenką "To nie ja" zajęła drugie miejsce, Steczkowska wciąż usiłuje to przebić. Rok później Justyna wystartowała i zdobyła miejsce osiemnaste. Od tego czasu co i raz pojawiają się informacje, że chce znowu jechać. W zeszłym roku była najbliżej - jej piosenka "WITCH Tarohoro" miała mocną promocję, ale... nie przeszła polskich eliminacji. Ostatecznie pojechała Luna, a jej występ i wynik skwitujmy milczeniem. W tym roku to publiczność będzie miała prawo do zadecydowania o kandydacie.

Podczas koncertu krajowych preselekcji, które zaplanowano na 14 lutego 2025 roku w warszawskim studio TVP, zobaczymy oprócz Justyny finalistę "The Voice", Kubę Szmajkowskiego (22 l.) i finalistkę "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - Darię Marx (29 l.). O Eurowizję powalczą też: Chrust, Dominik Dudek, Marien, Sonia Maselik, Tynsky oraz Sw@da i Niczos. Sarę ma zastąpić 56-letni Janusz Radek.

