Dorota Wellman poprowadzi Top of the top Sopot Festival 2024

Dorota Wellman to jedna z największych gwiazd stacji TVN. Od lat prowadzi razem z Marcinem Prokopem poranne show "Dzień Dobry TVN", a oprócz tego dostała swój własny program na antenie TVN Style "Inspirujące kobiety", a niedawno prowadziła też interaktywny teleturniej "Kto to wie?". W tym roku Dorota Wellman zostanie też gwiazdą festiwalu w Sopocie. Jak właśnie ogłoszono, to właśnie ona poprowadzi pierwszy dzień Top of the top Sopot Festival 2024.

Dorota Wellman kusi w obcisłej sukience

Stacja ogłosiła prowadzących, publikując w sieci ich nowe zdjęcia. Jakież było nasze zdziwienie, gdy zobaczyliśmy, jak wygląda dziś Dorota Wellman. Gwiazda "Dzień dobry TVN" szeroko się uśmiecha i pozuje w marszczonej, ale dopasowanej, limonkowej sukience. Gwiazda wygląda bardzo zgrabnie, na pierwszy rzut oka widać, że zrzuciła kilka kilogramów, choć akurat ona prezentuje się pięknie w każdym z nich!

Szokuje natomiast obcisła kreacja, których Dorota Wellman raczej nie nosi, i niepodkreślana do tej pory talia osy niczym u Małgorzaty Rozenek-Majdan!

Wellman o swojej chorobie: Nie będę szczupła

Dziennikarka nie raz opowiadała już o swoich problemach ze zdrowiem, przez które nie może schudnąć.

- Wyglądam, jakbym zjadła świnię w całości, a na moim talerzu ląduje zwykle zielenina. Jeśli cieknie mi ślinka, to na widok kolorowych sałat, a nie mięsa. Choroba, która mnie dotknęła, powoduje otyłość i choćbym stanęła na głowie i zrobiła pirueta, to nie będę szczupła. Ćwiczę, jem zdrowo, dbam o siebie, jestem pod opieką lekarzy, ale z pewnymi rzeczami nie wygram - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.

Wygląda jednak na to, że albo udało jej się zrzucić kilka kilo, albo to właśnie świetna stylizacja sprawiła, że wygląda tak kusząco!

Jak ogłoszono, kolejne dni festiwalu poprowadzą m.in. Agnieszka Woźniak-Starak, Sandra Hajduk, Paulina Krupińska, Jan Pirowski czyli przystojniak znany z Radia Eska czy Mery Spolsky.

Zobaczcie w naszej galerii, jak prezentuje się dziś Dorota Wellman. Prawda, że świetnie?