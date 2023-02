Pokazali, jak wyglądała Dorota Wellman w 95 roku! Ludzie w szoku. "Jaka szczupła była"

Dorota Wellman zaczynała swoją karierę dziennikarską na antenach stacji radiowych - najpierw w radiu "Solidarność", a później w popularnym do dziś Radiu Eska, gdzie była nie tylko prezenterką, ale też dyrektorką programową. W latach 90. dołączyła do ekipy Telewizji Polskiej i zaczęła prowadzić pierwsze programy. Dorota Wellman współtworzyła m.in. magazyn kulturalny "Goniec" i to właśnie zdjęcie z tego programu właśnie ujrzeli internauci śledzący na Instagramie konto @tele.nostalgia. Zdjęcie dziennikarki rzeczywiście zaskakuje. Dorota siedzi przy stole w gustownym żakiecie i ma szałową zapewne jak na tamte czasy grzywkę wyciętą w ząbki.

Internauci odnotowali też różnicę w wadze. "O kurdę, jaka szczupła była" - napisała jedna z użytkowniczek Instagrama. Inni złośliwie wytykali jej, ile mogła przytyć od tego czasu.

Dorota Wellman o swojej wadze

Dorota Wellman nie raz komentowała swoją wagę - mówiła o niej zarówno w żartach, jak i na poważnie, tłumacząc, że jej nadwaga wynika z choroby.

- Pracując w telewizji codziennie jestem poddawana krytyce. W komentarzach nazywają mnie grubą świnią, baleronem, a nawet starą Żydówką. Krótko mówiąc różne rzeczy się pojawiają, ale ja centralnie mam to w d… Przejmują mnie tylko uwagi dotyczące mojej pracy. To jest istotne. Jeśli komuś kojarzę się ze świnią to trudno. (...) Kiedyś byłam szczupła, ale nie to uznawałam za swój największy atut. To choroba spowodowała, że mam to co mam. I co, mam się powiesić z tego powodu? Żaden sznur mnie nie utrzyma - mówiła.

Gwiazda zapewnia, że dba o siebie i najczęściej jada sałatki. Ale z powodu zaburzeń gospodarki hormonalnej i tak nie schudnie.

- Wyglądam, jakbym zjadła świnię w całości, a na moim talerzu ląduje zwykle zielenina. Jeśli cieknie mi ślinka, to na widok kolorowych sałat, a nie mięsa. Choroba, która mnie dotknęła, powoduje otyłość i choćbym stanęła na głowie i zrobiła pirueta, to nie będę szczupła. Ćwiczę, jem zdrowo, dbam o siebie, jestem pod opieką lekarzy, ale z pewnymi rzeczami nie wygram - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą.

Zobaczcie sami, jak wyglądała Dorota Wellman w 1995 roku: