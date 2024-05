Wellman wyjawiła, jak naprawdę wygląda jej relacja z Prokopem. Tego nikt się nie spodziewał

Dorota Wellman oraz Marcin Prokop na małym ekranie pojawiają się nieprzerwanie od 2007 roku. Ten telewizyjny duet pokochali widzowie z całej Polski. Na wizji można zawsze oglądać ich w świetnych humorach. Często prowadzący żartują z siebie, a także wspominają dawne czasy. Można więc domyślić się, że nawiązała się nimi bardzo dobra prywatna relacja.

Zobacz też: Płyną smutne wieści z domu Marcina Prokopa. Doszłoby do tragedii!

Dorota Wellman wyjawiła prawdę na temat relacji z Prokopem

Niedawno Dorota Wellman pojawiła się w podcaście "W Trójkącie". Podczas rozmowy z Agnieszką Woźniak-Starak i Gabi Drzewiecką dziennikarka poruszyła całkiem dużo tematów. Po kilkudziesięciu minutach Dorota rozpoczęła omawiać swoją relację z Marcinem Prokopem.

"Były momenty, kiedy miałaś go dość, czy nigdy?" - powiedziała Woźniak-Starak.

Zobacz też: Skandal w "Dzień dobry TVN". Wellman przypisała stacji zasługi aktywistki! "To była MOJA akcja"

Okazuje się, że Wellman jest bardzo związana z Marcinem. Gwiazda wyjawiła, iż często radzi się go w tematach zawodowych, a także innych zupełnie niezwiązanych z pracą.

"Nigdy. Jeszcze zawsze, jak już staram się bardzo powstrzymywać, żeby nie napisać na przykład do Marcina, czy wszystko w porządku. I wtedy, jak ja się tak bardzo staram, to dostaję SMS-a: "Żyjesz?". I już wiem, że to znaczy dokładnie to samo z drugiej strony, że ten kontakt ze sobą musimy mieć, ale też bez takiego dziumdziania, wyjadania sobie, bo byśmy zwariowali. Ale tęsknię za Marcinem przy dłuższych przerwach, bo my sobie wszystko naprawdę, bardzo wiele rzeczy sobie przegadujemy. Życiowych, zawodowych, decyzji, które podejmujemy. Fajnie jest mieć kogoś takiego. Naprawdę, trafiło mi się jak ślepej kurze ziarno" - wyznała w rozmowie Dorota.

Zobacz też: Jan Englert i Marcin Prokop wmanewrowani w potężną aferę z lekami. Wydano specjalne oświadczenie

Zobacz też: Marcin Prokop szczerze podsumował lata spędzone w "Mam Talent!". Otwarcie mówi o błędach. Czego żałuje?

Zobacz naszą galerię: Dorota Wellman straci przez Magde Gessler pół miliona?

Sonda Lubisz Dorotę Wellman? Tak Nie