Pilne wieści ws. wizyty Karola Nawrockiego. Jest decyzja, co do skoków w Zakopanem! Wątpliwości rozwiane

Niedzielny konkurs Pucharu Świata w Zakopanem będzie miał rangę państwową. Jak ustalił portal Sport.pl, pod Tatry przybędzie prezydent RP Karol Nawrocki. Głowa państwa ma wziąć udział w ceremonii pożegnania Kamila Stocha z zakopiańską publicznością. Na trybunach nie zabraknie także innych ważnych osobistości.

Tegoroczny Puchar Świata w Zakopanem, mimo słabszej dyspozycji sportowej Biało-Czerwonych, zapowiada się jako wydarzenie historyczne. Wszystko za sprawą Kamila Stocha, który wiosną 2025 roku ogłosił, że obecny sezon (2025/26) będzie jego ostatnim w zawodowym sporcie. Niedzielne zawody będą więc ostatnią okazją, by zobaczyć „Rakietę z Zębu” w rywalizacji o punkty PŚ na legendarnej Wielkiej Krokwi.

Karol Nawrocki uhonoruje Kamila Stocha specjalnym prezentem

Ranga tego wydarzenia została dostrzeżona przez najważniejsze osoby w państwie. Z informacji Sport.pl wynika, że prezydent Karol Nawrocki będzie honorowym gościem niedzielnego konkursu. Jego wizyta ma mieć charakter symboliczny – prezydent planuje wręczyć specjalny prezent Kamilowi Stochowi, dziękując mu za lata wzruszeń i wybitne osiągnięcia dla polskiego sportu.

Okazuje się, że na trybunach VIP zasiądzie więcej znanych twarzy ze świata polityki. – Na trybunach znajdzie się też były prezydent RP Andrzej Duda – potwierdził w rozmowie ze Sport.pl Rafał Kot, członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego.

Ogromne zainteresowanie skokami w Zakopanem. Rekord trzech lat!

Zapowiedź zakończenia kariery przez trzykrotnego mistrza olimpijskiego wywołała w Zakopanem prawdziwe pospolite ruszenie. Mimo że forma polskich skoczków w tym sezonie pozostawia wiele do życzenia, kibice tłumnie ruszyli pod Tatry, by oddać hołd Stochowi.

– To pierwszy od trzech lat weekend Pucharu Świata w skokach narciarskich, który w tak znaczącym stopniu wypełnia się turystami i kibicami. Obłożenie przekracza 85 procent, a obiekty w centrum Zakopanego oraz te z bezpośrednim dostępem do Wielkiej Krokwi są wypełnione w całości – mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG).

Jeszcze niedawno obawiano się, że kryzys w kadrze odstraszy fanów. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. – W poprzednich latach, wraz ze spadkiem wyników polskich skoczków, zainteresowanie kibiców wyraźnie malało. Były obawy, że przy słabszych wynikach Polaków kibice nie dopiszą. Tymczasem sprzedaż biletów ruszyła gwałtownie, szczególnie na najlepsze sektory – zauważa Wagner.

Ekspert nie ma wątpliwości, co jest przyczyną tego zjawiska. – To może być efekt zapowiadanego zakończenia kariery Kamila Stocha. Wielu kibiców uznało, że może to być jego ostatni występ w Zakopanem i zdecydowało się na przyjazd oraz rezerwację noclegów.