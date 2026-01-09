Fani oszaleli po nagraniu Waldemara Obłozy. Kultowe „Miodowe lata” doczekają się kontynuacji?

Kim był Roman Kurski w "Miodowych latach"?

Roman Kurski „Argentyńczyk” to poboczna, ale kultowa postać serialu „Miodowe lata”, w którą wcielał się Waldemar Obłoza. Był sąsiadem Karola Krawczyka (Cezary Żak) i Tadeusza Norka (Artur Barciś), mieszkającym w tej samej klatce schodowej. Kurski uchodził za znanego kryminalistę – sam chętnie opowiadał o pobytach w najsłynniejszych więzieniach w Polsce, m.in. w Rawiczu, we Wronkach i na Białołęce.

Na co dzień nosił charakterystyczny podkoszulek, „pożyczał” żarówki z korytarza, tłumacząc, że się spaliły, i słynął z powiedzonek takich jak „w mordę jeża” czy „strzałeczka, sąsiady kochane”. Choć bywał porywczy i niebezpieczny, stosując groźby wobec Krawczyka i Norka, jednocześnie pozostawał lojalnym sąsiadem i zachowywał się z szacunkiem wobec kobiet. Wielu fanów do dziś podkreśla, że odcinki z udziałem Kurskiego należały do najlepszych w całym serialu.

Sentymentalny wpis Obłozy poruszył fanów serialu

Sentymentalizm… Noworoczny. 23 lata trzymam tę koszulkę i nie wiem po co – może na wypadek kontynuacji… Przyznam, że tęsknię za Kurskim

– napisał Obłoza, nawiązując do swojej kultowej roli. Do wpisu dołączył krótką rolkę nagraną podczas noworocznych porządków. Reakcja internautów przeszła najśmielsze oczekiwania. W kolejnym komentarzu aktor zdradził, że 15-sekundowe nagranie zanotowało około 380 tysięcy wyświetleń, zebrało tysiące polubień i setki komentarzy. „Wszyscy gały wywalają” – skomentował z charakterystycznym dystansem i humorem.

Czy „Miodowe lata” wrócą? Aktor mówi o rozmowach

Co więcej, Waldemar Obłoza zasugerował, że entuzjazm widzów może mieć realne przełożenie na przyszłość serialu. Jak przyznał, wraz z producentem Maćkiem Strzemboszem analizują reakcję fanów.

Wnioskujemy, że Wasze zaangażowanie może znacznie przyspieszyć rozmowy o kontynuacji. To nie pierwszy raz w historii widzowie mogą spowodować wznowienie…

– napisał aktor w komentarzu pod postem. Choć na razie nie padły żadne oficjalne deklaracje dotyczące powrotu „Miodowych lat”, jedno jest pewne – serial wciąż ma ogromną siłę oddziaływania. Produkcja, która zadebiutowała pod koniec lat 90., do dziś uchodzi za jeden z najbardziej kultowych sitcomów w historii polskiej telewizji. Czy nostalgiczna fala i presja fanów wystarczą, by legendarny serial doczekał się nowej odsłony? Na odpowiedź trzeba jeszcze poczekać, ale – jak pokazuje przykład Obłozy – iskra nadziei znów się pojawiła.