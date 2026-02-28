Marcelina Zawadzka ze łzami w oczach z bombardowanego Dubaju! "W całym ciele wstrząsy"

Aleksandra Pajewska-Klucznik
Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-02-28 21:21

Marcelina Zawadzka i jej partner Max Gloeckner wraz z małym Leonidasem niedawno przeprowadzili się do Dubaju. Chyba nie mogli wybrać gorszego momentu, bo właśnie w sobotę 28 lutego na Dubaj spadły Irańskie rakiety. To efekt ataku USA i Izraela na Iran, który teraz w odwecie bombarduje amerykańskie bazy na całym świecie. Polska modelka zrelacjonowała sytuację w Dubaju!

Marcelina Zawadzka roztrzęsiona nadaje z bombardowanego Dubaju

Marcelina Zawadzka, jak wiele polskich gwiazd w ostatnim czasie, wyjątkowo pokochała Emiraty Arabskie i Dubaj. Chętnie bywają tam Iza Janachowską, która nabyła tam mieszkanie, Maja Bohosiewicz czy Julia Wieniawa. Ostatnio z wielkim entuzjazmem fotografowali się pod Burj Khalifa Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska.

Marcelina i jej partner, Max Gloecker ze względu na jego pracę jakiś czas temu przeprowadzili się do Dubaju na stałe. Do tej pory pokazywali głównie rajskie kadry z jachtów, opalania i pływania z małym synkiem - Leonidasem, ale to szybko się zmieniło.

Zobacz również: Marcelina Zawadzka chwali się zabójczą figurą! Kolorowe bikini niewiele zasłania

Gdy Donald Trump ramię w ramię z Benjaminem Netanyahu zaatakował Iran, reżim odpowiedział. Po zamachach przeprowadzonych przez USA i Izrael - irański rząd uderzył rakietowym atakiem w amerykańskie bazy wojskowe, w tym właśnie w Dubaju. Pociskiem oberwał między innymi jeden z luksusowych hoteli. 

Iran bombarduje Dubaj, Zawadzka uspokaja: jesteśmy bezpieczni!

Po ogłoszeniu alarmu rakietowego w Dubaju ewakuowano najsłynniejszy budynek - Burj Khalifa oraz wiele innych. Jak dowiedzieliśmy się po godzinie 16 w sobotę 28 lutego - irański pocisk uderzył w luksusowy hotel "Palm Hotel & Resort".

- Pewnie wielu z was zastanawia się, jaka jest sytuacja tutaj na miejscu w Dubaju. My byliśmy na urodzinach z grupą przyjaciół, znajomych. (...) Jak byliśmy na urodzinach, to okazuje się, że jest bombardowanie i zestrzeliwane są rakiety. My jesteśmy z tymi ludźmi, zaczęliśmy rozmawiać. Każdy wymieniał się informacjami. Okej, zestrzelone zostały rakiety, lekko paraliżujący temat, ja nie wchodziłam na newsy, ale czułam, że powinniśmy wracać do dom... Mija godzina i następny rzut bombardowania, które na szczęście też zostało zestrzelone, było praktycznie... Maks mówi, że mniej więcej kilometr od nas. (...) Wyglądało, że to dzieje się bardzo blisko. Czujesz w sercu, czujesz w całym ciele takie wstrząsy i od razu chcesz się schować w środku w budynku, po drugie zejść niżej...

- powiedziała wyraźnie poruszona Marcelina Zawadzka na swoim Instastories.

Marcelina Zawadzka z Dubaju: Co 30 sekund rakieta zestrzeliwana

Następnie Marcelina Zawadzka powiedziała, że muszą się zatankować do pełna i zrobić zapasy wody, oraz że rozmawiała z bratem Maxa i ponoć nad ich dzielnicą też widziano rakiety, ale Leo jest bezpieczny z rodziną.

- Spakowaliśmy się, w razie czego... Oczywiście zostajemy w domu, położyłam Leo spać, ale ciężko mi się oddycha bo to jest stresujące. Widzieliśmy a niebie godzinę temu, mniej-więcej co 30 sekund rakieta była zestrzeliwana (...) to jest bardzo blisko (...) w razie czego jesteśmy przygotowani, mamy alternatywę 

- dodała w kolejnych nagraniach polska Miss.

Zobacz również: Marcelina Zawadzka zamieszkała w Dubaju! To nie koniec rewolucjii w jej życiu

Marcelina Zawadzka w bombardowanym Dubaju
Galeria zdjęć 37
Marcelina Zawadzka o diecie, synku i powrocie do pracy
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Marcelina Zawadzka