Marcelina Zawadzka zamieszkała w Dubaju! To nie koniec rewolucjii w jej życiu

Marcelina Zawadzka od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich gwiazd. Po zwycięstwie w konkursie Miss Polonia z powodzeniem rozwijała karierę w mediach, m.in. jako prowadząca "Pytanie na śniadanie" i reality show "Farma". W ostatnim czasie coraz częściej stawiała na spokój i życie z dala od blasku fleszy. Przeprowadzka do Sopotu miała być sposobem na ucieczkę od warszawskiego zgiełku i skupienie się na rodzinie.
Marcelina Zawadzka zamieszkała w Dubaju
Teraz jednak Marcelina Zawadzka postanowiła pójść o krok dalej. Na Instagramie ujawniła, że wyprowadziła się z Polski i zamieszkała w Dubaju.
Wierzę, że do Sopotu jeszcze wrócimy, jednak teraz mamy tyle pięknych planów i życia do zrealizowania. Zamieszkam w miejscu, które jest dla mnie szczególne, plus wyjeżdżamy teraz za granicę. Jak na "roczną mamę" to duża zmiana ale wiem i czuję całą sobą, że to będzie piękna przygoda. Obiecuję zabrać Was ze sobą
- napisała Marcelina Zawadzka na Instagramie.
Gwiazda przyznała, że decyzja o przeprowadzce była podyktowana głównie zawodowymi planami jej partnera.
To złożony temat podyktowany Maxa biznesowymi planami. A ja z myślą, że tworzymy rodzinę poszłam za tym! Tu muszę Wam opowiedzieć więcej, bo to w sumie fajne i ciekawe, aby się tym podzielić
– dodała.
Ambitne biznesowe plany partnera Marceliny Zawadzkiej
Jak zdradziła w swoim vlogu podróżniczym, Max Gloeckner – niemiecki przedsiębiorca – nie próżnuje. Wraz z przyjacielem i wspólniczką rozpoczął budowę resortu wypoczynkowego w Tajlandii. Para pokazała w sieci nagrania z placu budowy, zapowiadając, że to dopiero początek nowej przygody zawodowej i rodzinnej. Zawadzka nie ukrywa, że choć życie w Dubaju różni się od tego w Polsce, czuje ekscytację na myśl o nadchodzących projektach i możliwościach.