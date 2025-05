Marcelina Zawadzka pozuje w bieliźnie i chwali się boską figurą po urodzeniu syna. "Nowy wymiar kobiecości"

Marcelina Zawadzka kilka miesięcy temu po raz pierwszy została mamą. Od tamtej pory chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zarówno blaskami jak i cieniami macierzyństwa. Modelka kilkukrotnie pokazywała również swoją drogę do powrotu do formy po ciąży. Zawadzka dzieliła się między innymi kadrami z siłowni. Efekt jej wysiłku można podziwiać w najnowszych zdjęciach, jakie Marcelina zamieściła w mediach społecznościowych. Modelka od kilku lat współpracuje z jedną z firm projektujących bieliznę. I właśnie najnowszy owoc tej współpracy zamieściła na swoim profilu na Instagramie. Gwiazda Polsatu dodała zdjęcia, na których pozuje w samej bieliźnie. Jednak jak sama podkreśliła prezentowana przez nią sesja zdjęciowa niekoniecznie miała służyć zaprezentowaniu swojej obłędnej figury, a ma dla modelki zdecydowanie głębsze znacznie.

Marcelina Zawadzka podzieliła się z internautami fotografiami, do których zapozowała w białym komplecie bielizny.

Te zdjęcia są dla mnie czymś więcej niż tylko kadrami z sesji mojej najnowszej kolekcji. To zapis ważnego momentu - przemiany, którą przeszłam jako kobieta. Wszystko zaczęło się zmieniać od chwili narodzin mojego syna. To właśnie wtedy poczułam, że rodzę się na nowo - z większą siłą, świadomością i zaufaniem do siebie. Po raz pierwszy tak głęboko zaufałam swojemu ciału, swojej intuicji, a przede wszystkim swojej sprawczości. To doświadczenie otworzyło we mnie zupełnie nowy wymiar kobiecości