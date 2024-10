Marcelina Zawadzka szczerze o karmieniu piersią. Wspomniała o łzach i bezsilności

Marcelina Zawadzka i jej partner Max Gloeckner w połowie października powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - synka Leonidasa. Maleństwo jest oczkiem w głowie znanej mamy, która regularnie dzieli się z fanami swoimi przemyśleniami na temat macierzyństwa. Jakiś czas temu modelka rozpisywała się w sieci na temat karmienia piersią. Choć początki jej "mlecznej drogi" nie były łatwe, teraz dostrzega wiele plusów.

Jedną z ogromnych zalet karmienia piersią jest to, że można nakarmić niemal zawsze i wszędzie. Nie wiedziałam, że po tym trudnym początku zdołam aż tak bardzo cieszyć się tą bliskością! Mamy już nawet swój zwyczaj, a mianowicie poranne używanie laktatora, by w ten sposób mieć dodatkową porcję dla Leo na wieczór - zdradziła Miss Polonia.

Marcelina Zawadzka zwróciła uwagę, że naturalna metoda karmienia dziecka pozwala jej na większą "spontaniczność". Modelka nie zapomina jednak o odpowiednio zbilansowanej diecie.

A za nami pierwsze wyjście z domu na dłużej.... Spontanicznie powiedziałam do Maxa, że nie musimy się spieszyć... I dzięki temu tata dostał chwilę na rozmowę przez telefon, a my na podziwianie przyrody i karmienie na parkingu. Naprawdę cieszę się że mogę karmić piersią, jednak niczego nie należy brać za pewnik tym bardziej w tych pierwszych tygodniach .... Staram się pamiętać o odpowiedniej diecie aby pokarm miał się skąd produkować i odpowiedniej ilości przystawiania maluszka do piersi, bo wtedy mleczko produkuje się w odpowiedniej ilości.