Marcelina Zawadzka wkrótce zostanie matką

Marcelina Zawadzka (35 l.) długo szukała szczęścia w miłości. W pewnym momencie postanowiła skupić się na sobie oraz podróżowaniu. To właśnie podczas jednej z wypraw poznała przystojnego Maxa Gloecknera, niemieckiego influencera i przedsiębiorcę. Para zaczęła się spotykać w 2021 roku.

W wakacje 2023 roku ukochany poprosił modelkę o rękę. Zakochana po uszy Marcelina oczywiście powiedziała "tak"! W jednym z wywiadów, udzielonych w Sylwestra, Zawadzka zapowiedziała, że ona i Max chcą się pobrać jeszcze w nadchodzącym 2024 roku. Na razie nie opowiada więcej o ślubnych planach. Zakochani spodziewają się obecnie swojego pierwszego dziecka. 35-latka radosną nowiną podzieliła się w dzień matki. Wiadomo już, że Marcelina i Max oczekują chłopca.

Marcelina Zawadzka zalała się łzami. Co za gest!

Niedawno Marcelina Zawadzka opublikowała wzruszające nagranie. Wróciła na nim do pamiętnego wyjazdu do Tajlandii, gdy jeszcze mało kto wiedział, że oczekują dziecka. W jednym ze sklepów Max kupił ukochanej pierścionek. Co więcej, po raz drugi się oświadczył. Gest ten wyjątkowo wzruszył Marcelinę, która zalała się łzami. "Drugi raz powiedziałam 'tak'. Kilka miesięcy temu byliśmy w Tajlandi, tam chciałam pobyć w spokoju z nową wspaniałą nowiną o ciąży. Jeszcze nikt nie wiedział … a My nie mogliśmy uwierzyć, że niebawem zostaniemy rodzicami…" - zaczęła opis.

Okazuje się, że za pierścionkiem kryje się wyjątkowa historia. Wiele lat temu podobny dostała od swojej babci. "A ten pierścionek wyśniłam. Kiedyś dostałam podobny z różowym oczkiem od ukochanej babci Marii i go… zgubiłam. Miałam przekazywać z pokolenia na pokolenie, a ściągnęłam do mycia rąk i gdy wróciłam, go nie było. Myślałam o nim praktyczniejszego każdego dnia… przez lata! Marzyłam aby znaleźć gdzieś taki podobny ręcznie robiony z różowym dużym kamieniem. Ziściło się do tego jeszcze w kształcie serca i z diamentem na około" - wyjaśniła gwiazda Polsatu.

Marcelina Zawadzka z ukochanym na ramówce Polsatu

Niewiarygodne, co zrobiła Marcelina Zawadzka po swoim baby shower. Rozebrała się pod gołym niebem