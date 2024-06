Obłedne baby shower Marceliny Zawadzkiej. Aż kapało od kasy! Znamy płeć dziecka

Cali na biało Kasia Skrzynecka i Marcin Łopucki świętują 15. rocznicę ślubu. Zabrali córki do wyjątkowego miejsca

Marcelina Zawadzka już za moment zostanie mamą. Z tej okazji gwiazda wyprawiła niesamowitą imprezę. Baby shower to zwyczaj, który przyszedł do nas z USA i wśród gwiazd doskonale się przyjął. Uroczystość, na którą zjechały się same nazwiska, może zaimponować przepychem. Tam po prostu "kapało od kasy"!

Zawadzka jak panna młoda

Suto zastawione stoły, przecudne, dopracowane w każdym calu dekoracje i Marcelina Zawadzka w obłędnej, białej sukni. Gwiazda wyglądała po prostu, jak piękna i szczęśliwa panna młoda!

Na baby shower Zawadzka postanowiła podzielić się ze światem ważną wiadomością na temat dziecka. Okazuje się, że gwiazda i jej narzeczony Max Gloeckner zostaną szczęśliwymi rodzicami syna.

- Dziewczynka Marcelinka spodziewa się chłopca - poinformowała na swoim InstaStory Marcelina Zawadzka.

Na "wypasionym" baby shower Marceliny Zawadzkiej pojawiły się między innymi: Maffashion, Karolina Gilon, Edyta Herbuś, Ludwika Cichecka, Justyna Bulińska, Ilona i Milena Krawczyńskie, Magdalena Karwacka, Viola Piekut, Izabela Połeć.

Pół roku przygotowań

- Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że tyle dziewczyn do mnie dojechało - powiedziała Zawadzka w filmie na swoim profilu na Instagramie. - Tyle moich bliskich też może cieszyć się w tym wyjątkowym miejscu. Podczas przemówienia przyszła mama zdradziła, że pomysł na baby shower powstał 6 miesięcy temu. Tak więc planowanie i organizacja tego przyjęcia trwało aż pół roku. Gwiazda ujawniła, że po imprezie wszystkie panie będą mogły nocować na miejscu w super namiotach.

