Małgorzata Tomaszewska pokazała ojca swojego dziecka! Znamy imię!

Małgorzata Tomaszewska aktualnie cieszy się swoim prywatnym szczęściem, którym są jej 5-miesięczna córeczka Laura i tajemniczy narzeczony. Po odejściu z TVP popularna prezenterka śniadaniówki zajęła się tym, co najważniejsze. Jednak ojcostwo 6-miesięcznej Laury wciąż pozostaje tajemnicą gwiazdy. Dziś, w Dzień Ojca zdecydowała się jednak pokazać tego mężczyznę. Zdjęcia możecie zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

Tak wygląda ojciec dziecka Tomaszewskiej

Kiedy buchnęła wiadomość, że Małgorzata Tomaszewska właśnie się zaręczyła, fani prawie oszaleli ze szczęścia. Wybuchy fanowskich emocji podsyca fakt, że narzeczony prezenterki, jak i ojciec 5-miesięcznej Laury to wciąż wielka tajemnica. Dzień Ojca 2024 roku przejdzie jednak do historii, jako ten, w którym prezenterka pokazała ukochanego całemu światu!

Tomaszewska na swoim profilu na Instagramie zamieściła zdjęcia swojego partnera z córką. Co ciekawe tata i Laura mają takie same koszulki. Dzięki nim dowiadujemy się, jak ma na imię wybranek prezenterki.

"Nasz pierwszy Dzień Ojca"

- Nasz pierwszy Dzień Ojca. Razem Laurka i Robert 2024 - głosi napis na koszulkach taty i córki.

Teraz już wiadomo na pewno, że Aleksander Sikora, z którym Małgorzata Tomaszewska prowadziła "Pytanie na śniadanie" ojcem jej dziecka nie jest. Para była podejrzewana o relację, ale gwiazdy cały czas zaprzeczały plotkom, twierdząc, że tylko się przyjaźnią.

- Dobrze dograliśmy się w pracy. Dość często żartobliwie nazywając się "telewizyjnym małżeństwem". W życiu prywatnym przyjaźnimy się. Nie jesteśmy razem i nie... nie mamy dziecka, bo i taką teorię gdzieś słyszałem - napisał na swoim profilu na Instagramie Aleksander Sikora. - Znam ojca dziecka Małgosi. Bardzo go lubię. Uważam, że jest świetnym facetem. Tworzy z Małgorzatą fantastyczną relację. I to chyba właściwie tyle, co mogę na ten temat powiedzieć, bo nie chciałbym wchodzić w jej życie prywatne - wyznał Sikora w rozmowie z "Party.pl".

