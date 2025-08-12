Trudy macierzyństwa. Styrana Marcelina Zawadzka sama ogarnia wózek, zakupy i dziecko. Mamy zdjęcia

Macierzyństwo bez taryfy ulgowej

Marcelina Zawadzka, była Miss Polonia i popularna prezenterka, od niespełna roku poznaje uroki i trudy macierzyństwa. Jej synek Leonidas skończył niedawno 10 miesięcy i – ku dumie rodziców – stawia już pierwsze kroki. Na co dzień jednak piękna mama woli wozić go w wygodnym wózku spacerowym, który zapewnia maluchowi komfort i bezpieczeństwo.

Warszawski maraton obowiązków

Gwiazda, która od niedawna mieszka w Sopocie, wpadła na chwilę do Warszawy. W planach miała kilka obowiązków, ale jak to bywa u młodej mamy – lista zadań szybko się wydłużyła. Najpierw były zakupy w kilku sklepach, później szybkie przerwy na karmienie i przewijanie, a w międzyczasie telefony, które odbierała niemal w biegu. Leonidas, zaciekawiony otoczeniem, dzielnie towarzyszył mamie w miejskich wojażach.

Chwile na spotkania i odpoczynek

Nie zabrakło też chwili na spotkania towarzyskie. Marcelina Zawadzka wpadła do kawiarni na lunch ze swoim ukochanym, Maksem, a po drodze spotkała koleżankę, z którą wymieniła kilka serdecznych słów. Jednak nawet te miłe momenty wypełniały obowiązki – wózek, torby, zabawki i niekończąca się logistyka.

Wózek, torby i pełny bagażnik

Gdy przyszedł czas wracać do domu, pojawiło się kolejne wyzwanie. Ich samochód był już wypełniony po brzegi zakupami i rzeczami dla małego. Marcelina, zachowując spokój i uśmiech, sama złożyła wózek i – z odrobiną sprytu – upchnęła go w bagażniku obok siatek i plecaków. Misja zakończyła się sukcesem, a dumna mama mogła ruszyć w drogę, mając poczucie, że tego dnia wygrała z miejską logistyką.

