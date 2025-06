Marcelina Zawadzka w ubiegłym roku została mamą. Syn Leonidas, owoc miłości z niemieckim ukochanym Maxem Gloecknerem, całkowicie odmienił jej życie. Choć modelka dba o prywatność swojego dziecka, w mediach społecznościowych oraz w wywiadach otwarcie dzieli się przeżyciami związanymi z ciążą, porodem i okresem połogu. Niedawno zdradziła, jak wyglądała jej droga do odzyskania sylwetki sprzed ciąży i jak zmieniło się jej podejście do własnego ciała.

Marcelina Zawadzka w najnowszym wywiadzie wyznała, że ciąża nie była dla niej czasem pełnym ograniczeń – przytyła 25 kilogramów i z czasem przestała nawet kontrolować wagę. Mimo tego nie przejmowała się liczbami na wadze. Skupiła się na zdrowiu swoim i dziecka.

Powrót do formy okazał się procesem, który wymagał cierpliwości. Pomogło jej karmienie piersią oraz aktywność fizyczna – zwłaszcza pilates, który pozwolił wzmocnić mięśnie głębokie. Okazuje się, że zmęczenie wynikające z opieki nad maluchem także miało wpływ na spalanie kalorii. Jednak najważniejszym elementem okazała się... akceptacja. Marcelina zaznacza, że mimo presji związanej z zawodem modelki, potrafiła spojrzeć na swoje ciało z czułością.

Zawadzka zauważa, że łatwo adaptuje się do nowych sytuacji – i to właśnie ta cecha pomogła jej w odnalezieniu się w roli mamy.

To jest proces, a jeśli chodzi o świat modelingu - trafiłam tam, jak miałam 14 lat - to było dosyć brutalne. Rodzisz dziecko i to jest najważniejsze - u mnie akurat przyszło to łatwiej. Nie wiem, skąd. Może przez to, że kiedyś moja przyjaciółka powiedziała: "Marcela, ty się bardzo łatwo adaptujesz do różnych miejsc i sytuacji w życiu". Zatrzymałam się nad tym jej stwierdzeniem i dobrze radzę sobie w macierzyństwie. Wcześniej czy to były jakieś rajdy w Afryce, czy czerwone dywany, to ja zawsze umiem się wpasować w historię, w dany temat. Mam wrażenie, że wzięłam na siebie ten temat też i tej wagi i tego, że jestem teraz mamą. Mam miłość do siebie. Ona też przyszła z czasem - wyznała Zawadzka.