Marcelina Zawadzka chwali się zabójczą figurą! Kolorowe bikini niewiele zasłania

Marcelina Zawadzka: Szczęśliwa mama uroczego Leonidasa
Marcelina Zawadzka (36 l.) w ubiegłym roku dołączyła do grona mam. Gwiazda od dawna marzyła o posiadaniu potomstwa. Nie miała jednak szczęścia w miłości. W pewnym momencie postanowiła skupić się na sobie oraz podróżowaniu. To właśnie podczas jednej z wypraw poznała przystojnego Maxa Gloecknera, niemieckiego influencera i przedsiębiorcę.
Synek pary przyszedł na świat na początku października 2024 roku. Radosną nowiną gwiazda Polsatu podzieliła się na Instagramie. Opublikowała rolkę, w której pokazała urocze kadry z maluszkiem. Zdradziła przy tym jego imię. Marcelina Zawadzka i Max Gloeckner zdecydowali się na piękne, chociaż obecnie mało spotykane imię. Ich synek nazywa się bowiem Leonidas. Oznacza ono "syn lwa". Nosił je legendarny król Sparty.
Marcelina Zawadzka zachwyca formą po ciąży
Marcelina Zawadzka pierwsze kroki w show-biznesie stawiała jako modelka. Wygrana w konkursie Miss Polonia 2011 otworzyła jej drzwi do wielkiej kariery. 36-latka zawsze zachwycała zjawiskową urodą oraz idealną sylwetką. W ciąży jej ciało się zmieniło. W jednym z wywiadów wyznała, że przytyła 25 kilogramów i z czasem przestała nawet kontrolować wagę.
Gwiazda Polsatu bardzo szybko wróciła do formy sprzed narodzin Leonidasa. Od pewnego czasu razem z synem i partnerem mieszkają w Dubaju, gdzie Max Gloeckner prowadzi swoje biznesy. W najnowszym instagramowym wpisie Marcelina pokazała jak spędzają czas wolny. Razem z ukochanymi mężczyznami oraz przyjaciółmi wybrali się na rejs łódką.
Pierwszy raz tak ciepło nam w grudniu. Pierwszy raz widzę Dubaj z perspektywy łódki. Pierwszy raz Leo gra w piłkę w takim miejscu. Pierwszy raz na słońcu od naszego przyjazdu tu ( niech Was nie zmyli ten kolor skóry - to balsam opalizujący).
Dubaj ma różne oblicza, ja lubię tę opcję, gdzie można bywać z całą rodzinką, na tej łódce była z nami para z miesięcznym bobo i 5 letnim - i wszystko super się udało - napisała Zawadzka.
Modelka zilustrowała swój wpis serią zdjęć z łodzi. Zaprezentowała przy tym swoją zabójczą figurę! Pod postem zaroiło się od komplementów.
Najpiękniejsza mamasita! - napisała Milena Sadowska, Miss Polonia 2018.
