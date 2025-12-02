Izabella Krzan kusi ciałem na wakacjach. Skąpe bikini rozpala wyobraźnię. To powinno być karalne!

Izabella Krzan ponownie rozgrzewa internet do czerwoności. Prezenterka, która spędza urlop w Tajlandii razem z mamą Bożenką, zasypuje obserwatorów kadrami z tropikalnego raju. Jej zdjęcia w skąpym bikini rozpalają wyobraźnię. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak kuszące widoki… powinny być karalne.

Izabella Krzan wypoczywa w Tajlandii z mamą

Po intensywnych tygodniach spędzonych na planie programów telewizyjnych Izabella Krzan zdecydowała się na chwilę oddechu. Tym razem gwiazda TVN wybrała Azję, a dokładniej - słoneczną Tajlandię. Towarzyszy jej mama Bożenka, z którą tworzy wyjątkowo zgrany i pełen uroku duet.

W tropikalnym klimacie prezenterka korzysta z uroków egzotycznych plaż, błękitnej wody i słońca, którego - jak widać na jej relacjach - nie zamierza sobie odmawiać ani na chwilę.

Krzan zadała szyku w skąpym, różowym bikini

Na Instagramie Izabella Krzan zamieszcza regularnie nowe "pocztówki" z wakacji. Nie brakuje tam ujęć z basenu czy krótkich filmików z leniwego poranka. Atmosfera beztroski i totalnego resetu aż bije z ekranów.

Największą sensację wywołało jednak nagranie, na którym Izabella wychodzi z dwuosobowego łóżka w skąpym, różowym bikini i szykuje się na spotkanie ze słońcem. 

Gotowa na "zjaranie się na zapas" przed powrotem do zimy

- podpisała nagranie. 

Choć obecnie kojarzona głównie z telewizją, Izabella Krzan nie zapomina o swoich modelingowych korzeniach. Tytuł Miss Polonia zobowiązuje - nawet na wakacjach wie ona, jak zaprezentować się przed aparatem. W naturalnym świetle i w otoczeniu palm prezentuje się jak profesjonalistka, a jej zdjęcia z Tajlandii mogłyby spokojnie trafić na okładki magazynów.

Patrząc na jej wakacyjne relacje, łatwo popaść w zachwyt… a nawet odrobinę zazdrości. Krystaliczna woda, słońce, egzotyczne jedzenie i cudowne towarzystwo mamy - trudno o lepszy przepis na idealny urlop.

Jeśli tempo publikacji utrzyma się na obecnym poziomie, fanów Izabelli Krzan czeka jeszcze wiele wyjątkowych zdjęć z Tajlandii. A patrząc na to, jak zaczęła swoje azjatyckie wakacje - można się spodziewać, że to dopiero rozgrzewka.

