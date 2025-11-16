Julia Wieniawa wypoczywa w prawdziwych luksusach

Julia Wieniawa (26 l.) w show-biznesie czuje się jak ryba w wodzie. Ostatnio skupiła się na rozwoju kariery muzycznej. Zamyka się w studiu nagraniowym i wydaje singiel za singlem. Coraz częściej występuje na scenie przed publicznością. Julka ciężko pracuje nad tym, by jej koncerty były dopracowane w każdym szczególe. Równocześnie pracuje nad kolejnymi materiałami. Współpracuje również ze znanymi markami.

26-latka jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Nic dziwnego, że gdy tylko może pakuje walizki i udaje się na wakacje. A robi to dość często. Julia Wieniawa jest miłośniczką egzotycznych kierunków. Niedawno razem ze swoją mamą, która pełni również rolę jej managerki, uciekły przed jesiennym chłodem na Malediwy.

Relacją z błogiego wypoczynku chętnie dzieliła się na Instagramie. Nie zabrakło relaksu w prywatnych willach, korzystania z basenów, strefy SPA, czy ekskluzywnych atrakcji, jak kolacja w podwodnej restauracji.

Opalona Julia Wieniawa chwali się zabójczą figurą!

To był jednak dopiero początek jej podróży. Piosenkarka przepakowała walizki i niemal od razu po zakończeniu malediwskiej przygody ruszyła w dalszą podróż. Tym razem wylądowała w Meksyku! "Hola México" - napisała pod serią zdjęć z wakacji. Wieniawa wypoczywa w willi z basenem, z której tylko kilka kroków dzieli ją od przepięknej plaży.

Gwiazda spędza czas na graniu w ping-ponga, leżeniu na kanapie, bieganiu po plaży i jeździe konnej. Na wakacyjnych fotkach można podziwiać wyćwiczoną figurę Wieniawy. Młoda piosenkarka chętnie zrzuca ubrania i pręży się ubrana jedynie w czerwone bikini. Zobaczcie sami!

