Luksusowa Julia Wieniawa na wakacjach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiemy, ile wydała

Julia Wieniawa od lat jest jedną z najbardziej znanych polskich gwiazd. Łączy karierę aktorską, muzyczną i influencerską, a każdy jej ruch w sieci przyciąga zainteresowanie obserwatorów. Tym razem postanowiła oderwać się od codziennego zgiełku i spędzić kilka dni w luksusowym resorcie na Malediwach. Nie zabrakło relaksu w prywatnych willach, korzystania z basenów, strefy SPA, czy ekskluzywnych atrakcji, jak kolacja w podwodnej restauracji. Towarzyszy jej mama, Marta Wieniawa, która jednocześnie pełni funkcję menadżerki gwiazdy.

Julia Wieniawa podliczona. Tyle kosztowały jej wakacje

Popularna tiktokerka działająca pod pseudonimem @adventure_advisor postanowiła przeanalizować koszty wypoczynku Julii Wieniawy. Według jej kalkulacji tygodniowy pobyt dla dwóch osób w willi przy samej plaży w pakiecie all inclusive, z przelotami i transferami, wynosi około 49 tysięcy złotych. Jeśli natomiast ktoś marzy o pobycie w luksusowym domku na wodzie z widokiem na ocean, cena rośnie do ponad 72 tysięcy złotych.

Zrobiłam kalkulację takiego wyjazdu w listopadzie. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób w opcji all inclusive z przelotami i lokalnymi transferami kosztuje 49 tys. złotych w willi na plaży. Natomiast cena za pobyt w domku na wodzie wynosi 72 tys. 800 zł - wyliczyła influencerka.

Wieniawa wcześniej podkreślała, że "bieda to stan umysłu", tłumacząc w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, że już jako dziecko wiedziała, iż jej ciężka praca i determinacja doprowadzą ją do sukcesu. Fani szybko skomentowali najnowszy wyjazd, dzieląc się opiniami o kosztownych wakacjach gwiazdy.

Ja wcale nie pochodzę z bogatej rodziny. Ale jako dziecko już wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to w trzewiach. Ale to nie wystarczy chcieć, tylko ciężko na to pracować. Mieć obrany cel i nie porównywać się do innych i robić swoje, nawet kiedy ktoś podcina ci skrzydła. Trzeba otrzepać się i poprawić koronę, jest to namacalne w moim przypadku - mówiła Julka jakiś czas temu u Kuby Wojewódzkiego.

