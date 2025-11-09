Luksusowa Julia Wieniawa na wakacjach za kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wiemy, ile wydała

Julita Buczek
2025-11-09 11:50

Julia Wieniawa znów udowadnia, że luksus to jej naturalne środowisko. Młoda aktorka spędza egzotyczny urlop na Malediwach, dzieląc się w sieci rajskimi kadrami z tropikalnych plaż. Jednak ostatnio uwaga internautów skupiła się nie tylko na zdjęciach, ale też na kosztach tej wyprawy, znana tiktokerka postanowiła sprawdzić, ile naprawdę trzeba zapłacić za taki wypoczynek.

Julia Wieniawa od lat jest jedną z najbardziej znanych polskich gwiazd. Łączy karierę aktorską, muzyczną i influencerską, a każdy jej ruch w sieci przyciąga zainteresowanie obserwatorów. Tym razem postanowiła oderwać się od codziennego zgiełku i spędzić kilka dni w luksusowym resorcie na Malediwach. Nie zabrakło relaksu w prywatnych willach, korzystania z basenów, strefy SPA, czy ekskluzywnych atrakcji, jak kolacja w podwodnej restauracji. Towarzyszy jej mama, Marta Wieniawa, która jednocześnie pełni funkcję menadżerki gwiazdy.

Julia Wieniawa podliczona. Tyle kosztowały jej wakacje

Popularna tiktokerka działająca pod pseudonimem @adventure_advisor postanowiła przeanalizować koszty wypoczynku Julii Wieniawy. Według jej kalkulacji tygodniowy pobyt dla dwóch osób w willi przy samej plaży w pakiecie all inclusive, z przelotami i transferami, wynosi około 49 tysięcy złotych. Jeśli natomiast ktoś marzy o pobycie w luksusowym domku na wodzie z widokiem na ocean, cena rośnie do ponad 72 tysięcy złotych.

Zrobiłam kalkulację takiego wyjazdu w listopadzie. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób w opcji all inclusive z przelotami i lokalnymi transferami kosztuje 49 tys. złotych w willi na plaży. Natomiast cena za pobyt w domku na wodzie wynosi 72 tys. 800 zł - wyliczyła influencerka.

Wieniawa wcześniej podkreślała, że "bieda to stan umysłu", tłumacząc w rozmowie z Kubą Wojewódzkim, że już jako dziecko wiedziała, iż jej ciężka praca i determinacja doprowadzą ją do sukcesu. Fani szybko skomentowali najnowszy wyjazd, dzieląc się opiniami o kosztownych wakacjach gwiazdy.

Ja wcale nie pochodzę z bogatej rodziny. Ale jako dziecko już wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała. Czułam to w trzewiach. Ale to nie wystarczy chcieć, tylko ciężko na to pracować. Mieć obrany cel i nie porównywać się do innych i robić swoje, nawet kiedy ktoś podcina ci skrzydła. Trzeba otrzepać się i poprawić koronę, jest to namacalne w moim przypadku - mówiła Julka jakiś czas temu u Kuby Wojewódzkiego.

