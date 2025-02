Justyna Steczkowska wierzy, że będzie lepsza niż Górniak i Szpak! "Starajmy się pójść wyżej"

Justyna bardzo ambitnie podchodzi do tematu. Podczas występu na żywo w studiu TVP tańczyła, kręciła się jak bączek, padła na kolana, a nawet latała na linach nad sceną. Teraz, gdy udało jej się przejść z sukcesem polski etap eliminacji, przekonuje, że celuje w pierwszą piątkę, a nawet pierwszą trójkę głównego konkursu. Ale podczas konferencji prasowej zaznaczyła także, że chce przebić Michał Szpaka, który zajął 8. miejsce i Edytę Górniak, która była druga i to do tej pory największy polski sukces.

Bardzo wam dziękuję. Edyta była wspaniała i tego jej nie można odebrać, była naprawdę świetna. Michał Szpak też był fantastyczny (...). Teraz starajmy się pójść wyżej, oczywiście trzeba zrobić krok do przodu, żebyśmy chociaż raz wygrali. Życzmy sobie tego wszyscy, bo przecież ja reprezentuję was przede wszystkim (...). Będziemy o to walczyć

- zaapelowała Steczkowska i poprosiła, by namawiać rodziny zagranicą, by na nią głosowały.

Justyna Steczkowska o Polsce i Polakach. W ten sposób chce zdobyć serca i... głosy?

Justyna zapewniła także, że zrobi wszytko, co w jej mocy, by było zdecydowanie lepiej niż 30 lat temu, kiedy to zajęła zaledwie 18 miejsce:

Na pewno będzie lepiej niż 30 lat temu, bo więcej potrafię i wiem, czym jest Eurowizja dzisiaj. Mam nadzieję, że nie będzie wstydu i będziemy chociaż w pierwszej dziesiątce, i będziemy mogli być z tego dumni. Może będziemy nawet w piątce, nawet w trójce, kto to wie?

Dodała, że robi to, bo kocha Polskę i choć od dziecka wiele podróżuje, to nie wyobraża siebie, żeby tu nie wracać:

Ja naprawdę kocham nasz kraj, uważam, że Polacy (...) są niezwykle kreatywnym narodem, empatycznym i naprawdę otwartym. To jest jeden z piękniejszych narodów, jakie w ogóle powstały na ziemi - jesteśmy gościnni, uprzejmi i inteligentni. (...) Gdy wyjechałam z siostrą do pracy do Belgii, żeby zarobić na studia, to my to robiłyśmy wszytko dziesięć razy szybciej niż inni. Oni nie potrafili tak szybko pracować, a my zawsze miałyśmy, żeby coś skrócić.

Na koniec Justyna dodała, że podróże pokazały jej, że nie jesteśmy gorsi od innych, a to, że nas nie było widać jest wynikiem jedynie tego, że mieliśmy mniej pieniędzy. Ale, jak dodała wokalistka, Polacy mogą być z siebie dumni pod każdym względem. Zgadzacie się z Justyną? Myślicie, ze ma szansę na zwycięstwo w Bazylei? Dajcie znać w sondzie poniżej!

