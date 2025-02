Eurowizja 2025. Niby wszyscy wiedzieli, a i tak jest burza. Tylko w jednej kwestii jest zgoda

Autor:

Justyna Steczkowska – faworytka preselekcji

Justyna Steczkowska to artystka, która nie potrzebuje długiego przedstawiania. Jej kariera trwa już od lat, a jej wyjątkowy głos zyskał uznanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Kiedy ogłoszono, że ponownie będzie jedną z kandydatek do polskich preselekcji Eurowizji, wielu było przekonanych, że nie ma nikogo lepszego, kto mógłby reprezentować nasz kraj w tym prestiżowym konkursie.

Z jej ogromnym doświadczeniem i wszechstronnością, Steczkowska była niekwestionowaną faworytką. Wiele osób czekało na jej występ z niecierpliwością, a sama artystka miała świadomość, że jej szanse na wygraną są ogromne. Choć nie było to zaskoczenie, to emocje, jakie wywołał jej występ w preselekcjach, były ogromne.

„Wyła, jakby ją opętało” – kontrowersje wokół występu Steczkowskiej

Mimo że Justyna Steczkowska była główną faworytką do zwycięstwa, jej występ w polskich preselekcjach wzbudził skrajne emocje. Część widzów była zachwycona jej talentem i silnym, emocjonalnym wykonaniem, jednak inni twierdzili, że jej sposób śpiewania był zbyt intensywny. „Wyła, jakby ją opętało” – to jeden z komentarzy, które pojawiły się w sieci po jej występie.

Choć Steczkowska od lat jest uważana za jedną z najlepszych wokalistek w Polsce, jej styl jest na tyle charakterystyczny, ze nie każdego przekonuje. Jednak to właśnie specyficznej technice śpiewania jest rozpoznawalna i trudno przejść obok jej występów obojętnie. Dla części internautów jej występ na scenie Eurowizji był zbyt teatralny, a jej ekspresja zbyt przytłaczająca. „Nie trzeba aż tak krzyczeć, by pokazać swój talent” – takie komentarze również pojawiały się w sieci. Mimo wszystko Steczkowska nie miała sobie równych i zdobyła pierwsze miejsce.

W końcu można oglądać Eurowizję z wielką dumą i nadzieją na wygraną. Brawo!

Nigdy w życiu nie czułam takiego wzruszenia, łzy same się pojawiły na mojej twarzy!

- czytamy w komentarzach.

Dlaczego Justyna Steczkowska to najlepszy wybór na Eurowizję?

Pomimo kontrowersji wokół jej występu, wielu fanów i ekspertów branży muzycznej twierdzi, że Justyna Steczkowska to idealna kandydatka, by reprezentować Polskę na Eurowizji. Jej doświadczenie na scenie, silny głos i charyzma to cechy, które mogą przyciągnąć uwagę nie tylko polskich, ale i zagranicznych widzów. Steczkowska to artystka, która potrafi zdominować scenę i porwać publiczność – cechy, które są niezbędne w tak wymagającym konkursie, jak Eurowizja.

Wooow co za wysteeep! Tam się więcej działo niż w moim życiu

Dodatkowo jej doświadczenie sprawia, że potrafi dostosować się do każdej sytuacji, co jest dużym atutem na takiej międzynarodowej scenie. Choć zdania na temat jej występu są podzielone, jedno jest pewne – Justyna Steczkowska to artystka, która nie boi się wyzwań i jest gotowa na podjęcie rywalizacji z najlepszymi.

Fani Eurowizji chwalą TVP

Polskie preselekcje do Eurowizji 2025 przyniosły wiele emocji i kontrowersji. Justyna Steczkowska, mimo mieszanych opinii na temat jej występu, zdominowała konkurs i zdobyła pierwsze miejsce. Choć część internautów nie była zachwycona jej wykonaniem, to wielu doceniło jej talent i doświadczenie. Zaskakująco, internauci zgodzili się co do jednej rzeczy – organizacja preselekcji przez TVP była profesjonalna i uczciwa, co daje nadzieję na brak jakichkolwiek „ustawki” w przyszłości.

W końcu mamy to czego chce WIĘKSZOŚĆ. Wiadomo, że nigdy każdemu będzie coś pasować, ale dajmy teraz Justynie wsparcie i energię tak, żeby w Szwajcarii było 100 razy lepiej!!!

No i super bez ustawki

Czy Justyna Steczkowska ma szansę na wysoką pozycję w konkursie Eurowizji? O tym przekonamy się już wkrótce!

