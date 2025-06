Filip Chajzer miał bardzo poważny wypadek. Czeka go operacja!

W poniedziałek, 2 czerwca, poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów prezydenckich. Według pierwszych danych, "na żyletki" wygrał Rafał Trzaskowski. Kolejne wyniki pokazały jednak, że nie warto się przedwcześnie cieszyć. Zwycięzcą drugiej tury wyborów został Karol Nawrocki. Wywołało to falę komentarzy. Jedni się cieszą, inni rozpaczają.

Głos postanowiły wziąć również osoby związane z show-biznesem oraz polską kulturą. Gwiazdy, które wczoraj tłumnie ruszyły do urn, dziś komentują wyniki wyborów. Wśród polskich celebrytów największym poparciem cieszył się Rafał Trzaskowski. Dziś nie kryją swojego rozczarowania. Jedną z pierwszych osób, które skomentowały wybór Polaków, była Krystyna Janda.

Aktorka znana jest ze swojego zaangażowanie w sprawy kraju. Jej wypowiedzi często wzbudzają kontrowersje. I tym razem zdecydowała się opublikować emocjonalny wpis. Chociaż nie podała żadnych nazwisk, to nietrudno domyślić się, jaki ma stosunek do prezydenta elekta. Wyraziła też głęboką troskę o przyszłość kraju, zauważając narastające napięcia.

Pracowite życie z pluciem w twarz przez wrogów. Taki kraj, taka ojczyzna. Tylko na szczęście, nic ode mnie nie zależy oprócz tego czego się podjęłam. Dziś wstyd za innych i upokorzenie. Współczucie dla nas wszystkich ale przede wszystkim przegranych. Polska znów zaczyna iść do tyłu a nienawiść rośnie z dnia na dzień. Dwa lata do wyborów parlamentarnych. Październik 2027 - napisała artystka.

Po przeciwnej storni stoi Marianna Schreiber. Kontrowersyjna celebrytka przebywa właśnie w Turcji, gdzie poddała się operacji powiększenia biustu. Nie zapomniała jednak o obywatelskim obowiązku. Po ogłoszeniu pierwszych danych nie traciła nadziei na wygraną Karola Nawrockiego. Jej przeczucie się sprawdziło i już godzin później nie kryła swojej radości. "Najważniejsze to nie tracić wiary. Ja jej nie straciłam. Wygrał Karol Nawrocki" - napisała.

Chwilę później zwróciła się do wyborców Trzaskowskiego. Napisała, że pod każdym swoim postem była przez nich obrażana, wyzywana i traktowana niczym śmieć. "Teraz może nabierzecie pokory i szacunku do drugiego człowieka" - dodała na koniec.

Wybory 2025: Dominika Chorosińska nie kryje radości. "Zwyciężyliśmy"

Za granicą przebywa również Julia Wieniawa, która od kilku dni wypoczywa na Bali. Zaledwie kilkanaście godzin temu razem z innymi uczestniczkami wyjazdu panieńskiego, zachęcały do głosowania. Dziś z samego rana zamieściła serię stories, z których przebijał smutek. "Polsko.... Ty jeszcze nie wiesz..." - napisała zanim jej rodacy zdążyli się obudzić.

Nie tylko nie ma światełka w tunelu, ale tunelu też nie ma - dodała po chwili.

Młoda artystka pokazała również dane z głosowania. Wskazując na niewielką przewagę Nawrockiego w głosach, zastanawiała się "jakim cudem ten kraj jest podzielony tak bardzo na pół".

Nad podziałem ojczyzny nie rozmyśla za to Dominika Chorosińska. Aktorka znana m.in. z "M jak miłość" kilka lat temu przeszła ze świata rozrywki do polityki. Chorosińska, która w przeszłości przeszła spore problemy w małżeństwie, dziś promuje wierność i jest zagorzałą działaczką PiS. Przez dwa tygodnie prawiła również funkcję Minister kultury i dziedzictwa narodowego. Od samego rana jest w znakomitym humorze. Zwycięstwo Nawrockiego świętowała na warszawskim moście Siekierkowskim.

To była długa noc. Po niej wstał dzień, piękny dzień. Warszawski dzień, w którym zostanie ogłoszone, że prezydentem Polski został Karol Nawrocki. Zwyciężyliśmy! - mówiła z uśmiechem.

Z kolei na Facebooku dodała równie radosny wpis.

Karol Nawrocki Prezydentem Polski. Serce bije mocniej, łzy wzruszenia w oczach – bo to nie tylko wygrana kandydata, to wygrana ludzi, wiary, pracy i ogromnego zaangażowania! To Polska, która mówi: chcemy bezpieczeństwa, normalności i przyszłości, z której możemy być dumni! - napisała.

Wybory 2025: Gwiazdy rozczarowane wynikami wyborów

Wśród gwiazd show-biznesu zdecydowanie dominuje nastrój rozczarowania, smutku czy wstydu. Wielką zwolenniczką Rafał Trzaskowskiego jest Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN-u przebywa w Turcji, ale z całą rodziną poszli głosować. Relacją oczywiście podzieliła się na Instagramie. Dziś z kolei zwróciła się do prezydenta Warszawy.

Panie prezydencie, dziękuję. Za odwagę, klasę i kampanię, w której wielu z nas znów poczuło nadzieję. To nie jest koniec. To ważny krok na drodze, która się nie kończy jednym wynikiem. Wierzę, że ta energia, którą Pan uruchomił, będzie dalej pracować. Jestem z Panem - dziś i jutro - napisała w komentarzu pod postem polityka.

Inny gwiazdor TVN-u, Kuba Wojewódzki, zamieścił czarną grafikę z wymownym wpisem: "To nie żałoba. To wstyd". Martyna Wojciechowska wrzuciła grafikę nawiązującą do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego o promowaniu polskiego wina. Słowo "bonjour" zostało przekreślone i zastąpione przez "bandziorno". Monika Brodka, która wczoraj wrzucała zdjęcia koło urny z wymownym napisem: "Trzask prask", dziś dodała smutną minkę ułożoną z charakterystycznych korali Joanny Senyszyn.

Bardziej wylewny był Michał Piróg. Najpierw napisał przy informacji o nowym prezydencie napisał "Karol - człowiek, który został papieżem prezydentem". Następnie stwierdził, że to nie była próba i nie będzie już poprawin. Na koniec zwrócił się internautów.

Kochani, wybrała większość. Ja życzę sobie, jak i tym, którzy dzisiaj celebrują zwycięstwo, aby się okazało, że się nie mylili i żebyśmy w niedługiej przyszłości mieli więcej powodów do radości niż do smutków. Tego życzę Polsce całej - dodał.

Do głosowania w nietypowy sposób zachęcała była gwiazda "Klanu", Dorota Narutowicz. Aktorka wrzuciła zdjęcie, na którym stoi zanurzona w wodzie, tyłem do obiektywu. Jej nagie plecy i pośladki są całkowicie odsłonięte, a dłonie uniesione w górę w klasycznym geście "V". Do fotografii aktorka dołączyła apel polityczny. Kilka godzin temu dodała zdjęcie już w ubraniu, na którym dumie nad przyszłością Polski.

Świat jest zmienny i nieprzewidywalny. Uczę się odpuszczać i nie przejmować tym, czego nie mogę zmienić. Nie odpuszczę swoich myśli, słów i czynów ale będę cieszyć się ,że aż połowa społeczeństwa jest dziś szczęśliwa. Ja do niej nie należę ale gratuluję i pozdrawiam - poinformowała internautów.

W naszej galerii zobaczycie, kto jeszcze skomentował wyniki wyborów prezydenckich.

