Dorota Naruszewicz, choć przez lata pozostawała z dala od mediów, udowodniła, że jeden gest – odpowiednio sfotografowany i opatrzony mocnym przekazem – potrafi wywołać lawinę. Nie jest pierwszą artystką, która zdecydowała się na publiczne wsparcie kandydata, ale rzadko zdarza się, by manifest polityczny miał tak osobisty, cielesny wymiar.

Dorota Naruszewicz nagimi pośladkami zachęca do udziału w wyborach

Na zdjęciu Naruszewicz stoi zanurzona w wodzie, tyłem do obiektywu. Jej nagie plecy i pośladki są całkowicie odsłonięte, a dłonie uniesione w górę w klasycznym geście „V”. Do fotografii aktorka dołączyła apel polityczny, nie pozostawiając wątpliwości, po której stronie sporu stoi:

Do zobaczenia: w niedzielę na Bankowym o 12.00. i 1.06 przy urnach

Internauci natychmiast podzielili się na dwa obozy. Jedni gratulują odwagi, inni – nie kryją oburzenia. Wśród zachwyconych znalazły się znane twarze polskiego show-biznesu. Barbara Bursztynowicz z entuzjazmem napisała:

Ojej! Dorotko brawo! Padłam z wrażenia! Fantastycznie!!!!

Równie entuzjastyczna była Anna Wendzikowska: "Kocham to zdjęcie" – skomentowała krótko. Zwykli internauci również nie szczędzili słów wsparcia:

Dorotko, brawo za odwagę, jesteś cudowna! Widzimy się w niedzielę o 12 na Bankowym

Komentarze tego typu zbierały setki polubień i udostępnień, a zdjęcie stało się jednym z najbardziej komentowanych postów tygodnia.

Wyborcy Nawrockiego nie zostawili na aktorce suchej nitki

Ale im większy aplauz, tym mocniejsza reakcja z drugiej strony:

No i namówiła! Nie cierpię, kiedy ‘celebryci’ mieszają się do wyborów. Także teraz trzeba iść zagłosować PRZECIWKO Rafałowi.

Cały Pani dorobek artystyczny zamyka się w tym jednym zdjęciu

W sprawę zaangażował się również politolog Marcin Palade, który skomentował sytuację na platformie X, czym wywołał lawinową reakcję przeciwników Trzaskowskiego:

Aktorka "Klanu" pokazała nagie pośladki i zachęca do głosowania na @trzaskowski_. Za nami cztery dni, a przed nami jeszcze osiem dni kampanii przed drugą turą.

Czy aktorzy powinni zabierać głos? Czy mają do tego „prawo” jako osoby publiczne, czy wręcz przeciwnie – powinni zachować neutralność? Głos Naruszewicz pokazał, że dla niektórych to inspiracja do działania, a dla innych – punkt zapalny. Ale kampania trwa, emocje rosną, a fotografia aktorki z „Klanu” już zapisała się jako jeden z najmocniejszych symboli tej wyborczej rozgrywki. Po tym zdjęciu już nikt nie powie, że wybory są nudne.

